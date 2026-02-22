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Dette produkt
i9000
Elektrisk shaver til våd og tør barbering med SkinIQ
1.899,00 kr
Shaver series 9000 and SP9000
Ekstra udskiftningsskær
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1.899,00 kr.
Lift&Cut-teknologi med tredobbelt funktion
Dual SteelPrecision-skær
360° fleksible præcisionshoveder
Power Adapt-sensor
5 års garanti***
Vores patenterede Lift&Cut-barberingssystem med tredobbelt funktion løfter håret blidt fra roden og klipper det præcist op til 0,00 mm hudniveau uden at beskadige huden for at give en langvarig tæt barbering.
Fuldt fleksible og mindre, kompakte hoveder med udstrækningsmønstre, der tilpasser sig dynamisk til alle ansigtets kurver. For konstant hudkontakt med 20 % mere præcision*, der fanger vanskelige hår på halsen og under næsen. Præcision overalt.
Vores 360° roterende Dual SteelPrecision-skær fanger hår, der vokser i forskellige retninger. Med 7 millioner skærebevægelser pr. minut, for effektiv barbering selv på 1, 3 eller 7 dage gammelt skæg.
4.4
ud af 5
756
Anmeldelser
90%
anbefaler dette produkt
Drassen
22/02/2026
Danmark
Bekræftet køber
Lækker barbermaskine
Dejlig barbermaskine. Jeg har købt en i9000 barbermaskine, og har nu brugt den et stykke tid. Det er en dejlig maskine. Den ligger godt i hånden, og det føles som en god kvalitet. Den barberer utrolig tæt og er let at gøre ren. Det er dejligt at man kan tage hovedet af, det letter rengøringen meget.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for i9000 X9000/30 Elektrisk shaver til våd og tør barbering med SkinIQ
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for i9000 X9000/30 Elektrisk shaver til våd og tør barbering med SkinIQ
JenDen
20/02/2026
Danmark
Bekræftet køber
Fantastisk produkt også hvis du har sensitiv hud
Den bedste barbermaskine, jeg har haft til dato. Jeg har tidligere brugt Braun i mange år, og den fungerede også rigtig godt. Som en person med sensitiv hud må jeg dog sige, at Philips er langt mere skånsom mod huden, samtidig med at den effektivt tager selv de hår, der vokser i modsat retning. En meget tilfreds kunde!
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver Series 8000 S8697/35 Elektrisk Wet & Dry-shaver
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver Series 8000 S8697/35 Elektrisk Wet & Dry-shaver
Skvadderkål
08/01/2026
Danmark
Bekræftet køber
Nemt!
Jeg er meget glad for min nye Shaver. Let og tæt barbering og nem at rengøre.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver Series 8000 S8697/55 Elektrisk Wet & Dry-shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver Series 8000 S8697/55 Elektrisk Wet & Dry-shaver
Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024.
i forhold til forgængeren
i forhold til belægning uden perler
Ved registrering på Philips.com inden for 90 dage efter købet