ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Låg til beholder til kaffebønner
  • Låg til beholder til kaffebønner

Låg til beholder til kaffebønner

CP0504

Låg til beholder til kaffebønner
Dette låg dækker kaffebønnebeholderen og bevarer kaffebønnernes fremragende aroma. Kompatibel med Incanto, PicoBaristo, Philips 3000, Philips 3100, Philips 4000-serien (herunder EP&SM-serien), Philips 5000-serien.
Se alle fordele
Kompatible produkter
3100 Series

3100 Series
Fuldautomatiske espressomaskiner

EP3551/00R1

Series 5000

Series 5000
Fuldautomatiske espressomaskiner

EP5310/20R1

Series 5000

Series 5000
Fuldautomatiske espressomaskiner

EP5330/10R1

Series 5000

Series 5000
Fuldautomatiske espressomaskiner

EP5331/10R1

Series 5000

Series 5000
Fuldautomatiske espressomaskiner

EP5334/10R1

PicoBaristo Deluxe

PicoBaristo Deluxe
Fuldautomatisk espressomaskine

SM5570/10R1

Series 5000

Series 5000
Fuldautomatiske espressomaskiner – Istandsat

EP5365/10R1

PicoBaristo

PicoBaristo
Fuldautomatisk espressomaskine

SM5471/10R1

3100 Series

3100 Series
Fuldautomatiske espressomaskiner

EP3550/00R1

Se kompatible produkter på fanen med specifikationer

Låg til beholder til kaffebønner

  • Picobaristo-, Incanto-, EP- og SM-s.

  • Gennemsigtig

  • Tåler ikke opvaskemaskine

Forny let dit produkt med originale reservedele fra Philips

Fra tid til anden har dit produkt behov for en ansigtsløftning, men aldrig før har det været nemmere takket være reservedele til forbrugerprodukter fra Philips til fornyelse af dine produkter. Alt sammen i Philips-kvalitet.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.