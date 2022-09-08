Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
CP0504
EP3551/00R1
EP5310/20R1
EP5330/10R1
EP5331/10R1
EP5334/10R1
SM5570/10R1
EP5365/10R1
SM5471/10R1
EP3550/00R1
Picobaristo-, Incanto-, EP- og SM-s.
Gennemsigtig
Tåler ikke opvaskemaskine
Fra tid til anden har dit produkt behov for en ansigtsløftning, men aldrig før har det været nemmere takket være reservedele til forbrugerprodukter fra Philips til fornyelse af dine produkter. Alt sammen i Philips-kvalitet.
Anmeldelser