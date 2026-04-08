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Låg til beholder til kaffebønner
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CP0504
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Dette låg dækker kaffebønnebeholderen og bevarer kaffebønnernes fremragende aroma. Kompatibel med Incanto, PicoBaristo, Philips 3000, Philips 3100, Philips 4000-serien (herunder EP&SM-serien), Philips 5000-serien.
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