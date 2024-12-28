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Låg til mælkeskummer
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CP9933/01
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Dette låg dækker mælkeskummeren og holder piskerisskaftet. Låget tåler opvaskemaskine for nem rengøring. Kompatibel med SENSEO® Milk Twister.
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