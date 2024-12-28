ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

Låg til mælkeskummer

Udgået

Support

Låg til mælkeskummer

CP9933/01

Låg til mælkeskummer

Udgået

Gå til butik

Log på, eller opret en konto

Registrer dit produkt

Du får øjeblikkelig adgang til manualer, skræddersyet support og meget mere. Og så er det hurtigt og nemt.

Registrer nu

Manualer og dokumentation

Dette låg dækker mælkeskummeren og holder piskerisskaftet. Låget tåler opvaskemaskine for nem rengøring. Kompatibel med SENSEO® Milk Twister.

  • PDF fil
  • 28 December 2024

Kontakt Philips

Vi sidder klar til at hjælpe dig