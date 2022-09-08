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Udgået

Låg til mælkeskummer

CP9933/01

Låg til mælkeskummer
Dette låg dækker mælkeskummeren og holder piskerisskaftet. Låget tåler opvaskemaskine for nem rengøring. Kompatibel med SENSEO® Milk Twister.
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Låg til mælkeskummer

  • SENSEO® Milk Twister

  • Gennemsigtig

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