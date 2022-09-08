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  • Den nemmeste måde at nyde varme og kolde kaffeopskrifter på
  • Den nemmeste måde at nyde varme og kolde kaffeopskrifter på
  • Den nemmeste måde at nyde varme og kolde kaffeopskrifter på
  • Den nemmeste måde at nyde varme og kolde kaffeopskrifter på
  • Den nemmeste måde at nyde varme og kolde kaffeopskrifter på
  • Den nemmeste måde at nyde varme og kolde kaffeopskrifter på
  • Den nemmeste måde at nyde varme og kolde kaffeopskrifter på
  • Den nemmeste måde at nyde varme og kolde kaffeopskrifter på
  • Den nemmeste måde at nyde varme og kolde kaffeopskrifter på
  • Den nemmeste måde at nyde varme og kolde kaffeopskrifter på
  • Den nemmeste måde at nyde varme og kolde kaffeopskrifter på
  • Den nemmeste måde at nyde varme og kolde kaffeopskrifter på
  • Den nemmeste måde at nyde varme og kolde kaffeopskrifter på
  • Den nemmeste måde at nyde varme og kolde kaffeopskrifter på

Series 5500Fuldautomatisk espressomaskine

EP5544/80

Den nemmeste måde at nyde varme og kolde kaffeopskrifter på
Vælg en af de 20 lækre kaffeopskrifter på LatteGo 5500. Fra latte med mælk til forfriskende iskaffe - hver drink brygges ved den ideelle temperatur med perfekt aroma og crema. LatteGo laver silkeblødt mælkeskum - og oprydning går som en leg.
Se alle fordele

Med LatteGo, mælkesystemet, der er hurtigst at rengøre*

Den nemmeste måde at nyde varme og kolde kaffeopskrifter på

  • 20 drikke

  • LatteGo

  • Grå

Nyd 20 varme og iskolde drikke, nu lige ved hånden

Nyd 20 varme og iskolde drikke, nu lige ved hånden

De 20 opskrifter omfatter både varmende varme drikke som espresso, latte og cappuccino samt kølende iskaffe. Vi har kalibreret vores bryggesystem til at give iskaffe den samme lækre smag som varme drikke.

Silkeblødt mælkeskum med LatteGo-mælkesystemet

Silkeblødt mælkeskum med LatteGo-mælkesystemet

Med vores effektive cykloniske skumteknologi kan du skabe silkeblødt mælkeskum med et tryk på en knap, selv med plantebaserede mælkealternativer.

Vælg, tilpas og gem din drik med en intuitiv skærm

Vælg, tilpas og gem din drik med en intuitiv skærm

Vores brugervenlige, intuitive skærm giver dig mulighed for at vælge en opskrift og justere styrken, størrelsen og mængden af mælk i din kaffe. Vil du gemme dine præferencer? Du kan nemt gemme dine drikke med to brugerprofiler.

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  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på forbrugertest i Tyskland med sammenligning af førende enkelttryks (kaffe + mælk), fuldautomatiske espressomaskiner (2023)

  2. Sammenlignet med tidligere espressomaskiner fra Philips

  3. Baseret på 8 filterudskiftninger som angivet af maskinen. Det faktiske antal kopper afhænger af valgte kaffevarianter og hyppigheden af skylning og rengøring