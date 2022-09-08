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Gratis fragt fra 300 DKK
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EP5544/80
20 drikke
LatteGo
Grå
De 20 opskrifter omfatter både varmende varme drikke som espresso, latte og cappuccino samt kølende iskaffe. Vi har kalibreret vores bryggesystem til at give iskaffe den samme lækre smag som varme drikke.
Med vores effektive cykloniske skumteknologi kan du skabe silkeblødt mælkeskum med et tryk på en knap, selv med plantebaserede mælkealternativer.
Vores brugervenlige, intuitive skærm giver dig mulighed for at vælge en opskrift og justere styrken, størrelsen og mængden af mælk i din kaffe. Vil du gemme dine præferencer? Du kan nemt gemme dine drikke med to brugerprofiler.
Anmeldelser
Baseret på forbrugertest i Tyskland med sammenligning af førende enkelttryks (kaffe + mælk), fuldautomatiske espressomaskiner (2023)
Sammenlignet med tidligere espressomaskiner fra Philips
Baseret på 8 filterudskiftninger som angivet af maskinen. Det faktiske antal kopper afhænger af valgte kaffevarianter og hyppigheden af skylning og rengøring