Den nemmeste måde at nyde varme og kolde kaffeopskrifter på

Vælg en af de 20 lækre kaffeopskrifter på LatteGo 5500. Fra latte med mælk til forfriskende iskaffe - hver drink brygges ved den ideelle temperatur med perfekt aroma og crema. LatteGo laver silkeblødt mælkeskum - og oprydning går som en leg.