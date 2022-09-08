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  • Hurtig. Lang rækkevidde, selv vanskelige steder
  • Hurtig. Lang rækkevidde, selv vanskelige steder
  • Hurtig. Lang rækkevidde, selv vanskelige steder
  • Hurtig. Lang rækkevidde, selv vanskelige steder
  • Hurtig. Lang rækkevidde, selv vanskelige steder
  • Hurtig. Lang rækkevidde, selv vanskelige steder
  • Hurtig. Lang rækkevidde, selv vanskelige steder
  • Hurtig. Lang rækkevidde, selv vanskelige steder
  • Hurtig. Lang rækkevidde, selv vanskelige steder
  • Hurtig. Lang rækkevidde, selv vanskelige steder
  • Hurtig. Lang rækkevidde, selv vanskelige steder
  • Hurtig. Lang rækkevidde, selv vanskelige steder
  • Hurtig. Lang rækkevidde, selv vanskelige steder
  • Hurtig. Lang rækkevidde, selv vanskelige steder
  • Hurtig. Lang rækkevidde, selv vanskelige steder
  • Hurtig. Lang rækkevidde, selv vanskelige steder
  • Hurtig. Lang rækkevidde, selv vanskelige steder
  • Hurtig. Lang rækkevidde, selv vanskelige steder
  • Hurtig. Lang rækkevidde, selv vanskelige steder
  • Hurtig. Lang rækkevidde, selv vanskelige steder

Nyistandsatte

SpeedProLedningsfri, håndstøvsuger med skaft

FC6723/01R1

Hurtig. Lang rækkevidde, selv vanskelige steder
Den nye SpeedPro Ledningsfri støvsuger giver en hurtig rengøring med en effektiv rækkevidde. Den er udstyret med et sugemundstykke med 180° rækkevidde til præcis opsamling af snavs, selv på de sværest tilgængelige steder – tæt på mure, møbler og i hjørnerne.
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Dette produkt er istandsat og er blevet testet af vores team. Læs mere

Hurtig. Lang rækkevidde, selv vanskelige steder

  • Mundstykke 180° sugning

  • 18 V, op til 30 min

  • 2-i-1: støvsuger og håndstøvsuger

  • LED-lys på mundstykke

Vaskbart filter sikrer høj lufthastighed i længere tid*

Vaskbart filter sikrer høj lufthastighed i længere tid*

Filtersystemet opfanger op til 99 % af pollen og mugsporer og sender ren luft tilbage til motoren for at sikre høj lufthastighed og længerevarende ydeevne.

Fanger op til 98% af støv og snavs i hvert strøg

Fanger op til 98% af støv og snavs i hvert strøg

Mundstykket til 180° sugning er designet til præcis og effektiv opsamling af op til 98% støv og snavs i hvert strøg på alle typer gulve, selv på de svært tilgængelige steder.

Integreret håndholdt enhed, sprækkemundstykke og børste

Tilbehøret er nemt at bruge med et enkelt klik. Den aftagelige håndholdte enhed gør SpeedPro til to enheder i én. Børsten er integreret i røret, så den altid er ved hånden til rengøring af lofter og hylder.

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  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Vask filteret hver anden uge udelukkende i hånden for at opnå optimal ydeevne. Klem, indtil vandet er rent. Lad det tørre i 24 timer, før det bruges igen.