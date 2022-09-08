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Nyistandsatte
FC6723/01R1
Dette produkt er istandsat og er blevet testet af vores team. Læs mere
Mundstykke 180° sugning
18 V, op til 30 min
2-i-1: støvsuger og håndstøvsuger
LED-lys på mundstykke
Filtersystemet opfanger op til 99 % af pollen og mugsporer og sender ren luft tilbage til motoren for at sikre høj lufthastighed og længerevarende ydeevne.
Mundstykket til 180° sugning er designet til præcis og effektiv opsamling af op til 98% støv og snavs i hvert strøg på alle typer gulve, selv på de svært tilgængelige steder.
Tilbehøret er nemt at bruge med et enkelt klik. Den aftagelige håndholdte enhed gør SpeedPro til to enheder i én. Børsten er integreret i røret, så den altid er ved hånden til rengøring af lofter og hylder.
Vask filteret hver anden uge udelukkende i hånden for at opnå optimal ydeevne. Klem, indtil vandet er rent. Lad det tørre i 24 timer, før det bruges igen.