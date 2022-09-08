Hurtig. Lang rækkevidde, selv vanskelige steder

Den nye SpeedPro Ledningsfri støvsuger giver en hurtig rengøring med en effektiv rækkevidde. Den er udstyret med et sugemundstykke med 180° rækkevidde til præcis opsamling af snavs, selv på de sværest tilgængelige steder – tæt på mure, møbler og i hjørnerne.