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SpeedPro Ledningsfri, håndstøvsuger med skaft
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FC6723/01R1
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EU Declaration of conformity Philips SpeedPro Cordless Stick vacuum cleaner FC6723/01 - English (US)
User Manual Philips SpeedPro Cordless Stick vacuum cleaner FC6727; FC6726; FC6725; FC6724; FC6723; FC6722
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