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SpeedPro Ledningsfri, håndstøvsuger med skaft

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SpeedProLedningsfri, håndstøvsuger med skaft

FC6723/01R1

SpeedPro Ledningsfri, håndstøvsuger med skaft

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Manualer og dokumentation

EU Declaration of conformity Philips SpeedPro Cordless Stick vacuum cleaner FC6723/01 - English (US)

  • ZIP fil, 2.5 MB
  • 14 March 2024

User Manual Philips SpeedPro Cordless Stick vacuum cleaner FC6727; FC6726; FC6725; FC6724; FC6723; FC6722

  • PDF fil, 4.1 MB
  • 13 March 2024

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