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  • Hurtig. Lang rækkevidde, selv vanskelige steder
  • Hurtig. Lang rækkevidde, selv vanskelige steder
  • Hurtig. Lang rækkevidde, selv vanskelige steder
  • Hurtig. Lang rækkevidde, selv vanskelige steder
  • Hurtig. Lang rækkevidde, selv vanskelige steder
  • Hurtig. Lang rækkevidde, selv vanskelige steder
  • Hurtig. Lang rækkevidde, selv vanskelige steder
  • Hurtig. Lang rækkevidde, selv vanskelige steder
  • Hurtig. Lang rækkevidde, selv vanskelige steder
  • Hurtig. Lang rækkevidde, selv vanskelige steder
  • Hurtig. Lang rækkevidde, selv vanskelige steder
  • Hurtig. Lang rækkevidde, selv vanskelige steder
  • Hurtig. Lang rækkevidde, selv vanskelige steder
  • Hurtig. Lang rækkevidde, selv vanskelige steder
  • Hurtig. Lang rækkevidde, selv vanskelige steder
  • Hurtig. Lang rækkevidde, selv vanskelige steder
  • Hurtig. Lang rækkevidde, selv vanskelige steder
  • Hurtig. Lang rækkevidde, selv vanskelige steder
  • Hurtig. Lang rækkevidde, selv vanskelige steder
  • Hurtig. Lang rækkevidde, selv vanskelige steder

SpeedProLedningsfri, håndstøvsuger med skaft

FC6726/01

1
| (1) Anmeldelse
Hurtig. Lang rækkevidde, selv vanskelige steder
Den nye SpeedPro Ledningsfri støvsuger giver en hurtig rengøring med en effektiv rækkevidde. Den er udstyret med et sugemundstykke med 180° rækkevidde til præcis opsamling af snavs, selv på de sværest tilgængelige steder – tæt på mure, møbler og i hjørnerne.
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Hurtig. Lang rækkevidde, selv vanskelige steder

  • Mundstykke 180° sugning

  • 21,6 V, op til 40 min.

  • 2-i-1: støvsuger og håndstøvsuger

  • Mini-turbobørste

Fanger op til 98% af støv og snavs i hvert strøg

Fanger op til 98% af støv og snavs i hvert strøg

Mundstykket til 180° sugning er designet til præcis og effektiv opsamling af op til 98% støv og snavs i hvert strøg på alle typer gulve, selv på de svært tilgængelige steder.

Lysdioder i mundstykket afslører skjult støv og snavs

Lysdioder i mundstykket afslører skjult støv og snavs

Støv, fnug, hår og krummer er nemme at få øje på og fange takket være LED-lysene på SpeedPro-mundstykket. LED-lys på mundstykket afslører skjult støv og snavs, mens du støvsuger.

Op til 40 min. rengøringseffekt med 21,6 V Li-ion-batterier

Op til 40 min. rengøringseffekt med 21,6 V Li-ion-batterier

Højtydende 21,6 V litiumionbatterier giver op til 40 minutters arbejdstid i normal tilstand og 20 minutter i Turbo-tilstand, før du skal genoplade.

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Anmeldelser

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1.0

ud af 5

1

Anmeldelse

5
4
3
2

08/06/2026

Deutschland

Deutschland

definitiv nicht zu empfehlen

Wir haben zum ersten mal wirklich Geld (knapp 300€) in die Hand genommen und einen Staubsauger einer sogenannten Qualitätsmarke gekauft. Leider saugt das Gerät so schlecht, dass es fast schon spuckt. Wir haben es in die Reparatur gegeben und angeblich sei kein Fehler gefunden. Der Dreck, der eingesaugt wird fällt hinten wieder raus. Wenn doch mal was im Behälter landet, dann ist das ein Bruchteil dessen was am Boden war. Auch der Hinweis, dass die Filter ggf. Nicht sauber genug sind stimmt nicht, denn nach einer kompletten Reinigung schafft das Teil immer noch nichts. Ich kann dieses Gerät niemandem empfehlen. Wirklich schade. Unser altes Teil ist zwar beinahe abgefackelt, aber wäre besser gewesen. Auch diese Wischgeschichte hält nicht was sie verspricht. Da bleibe ich beim analogen Handwischer.

Fordele

Kabellos

Ulemper

Saugt nicht richtig, Muss sehr häufig gereinigt werden, rücklaufklappe im auffangbehälter schliesst nicht richtig, kundenservice/reparaturservice war nicht hilfreich

Denne anmeldelse blev foretaget for SpeedPro Aqua FC6719/01R1 Kabelloser Akku-Staubsauger – Refurbished

Date of Use 2023-12-13

Denne anmeldelse blev foretaget for SpeedPro Aqua FC6719/01R1 Kabelloser Akku-Staubsauger – Refurbished

Date of Use 2023-12-13

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Vask filteret hver anden uge udelukkende i hånden for at opnå optimal ydeevne. Klem, indtil vandet er rent. Lad det tørre i 24 timer, før det bruges igen.