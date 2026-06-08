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FC6726/01
Mundstykke 180° sugning
21,6 V, op til 40 min.
2-i-1: støvsuger og håndstøvsuger
Mini-turbobørste
Mundstykket til 180° sugning er designet til præcis og effektiv opsamling af op til 98% støv og snavs i hvert strøg på alle typer gulve, selv på de svært tilgængelige steder.
Støv, fnug, hår og krummer er nemme at få øje på og fange takket være LED-lysene på SpeedPro-mundstykket. LED-lys på mundstykket afslører skjult støv og snavs, mens du støvsuger.
Højtydende 21,6 V litiumionbatterier giver op til 40 minutters arbejdstid i normal tilstand og 20 minutter i Turbo-tilstand, før du skal genoplade.
1.0
ud af 5
1
Anmeldelse
Zebra8472
08/06/2026
Deutschland
definitiv nicht zu empfehlen
Wir haben zum ersten mal wirklich Geld (knapp 300€) in die Hand genommen und einen Staubsauger einer sogenannten Qualitätsmarke gekauft. Leider saugt das Gerät so schlecht, dass es fast schon spuckt. Wir haben es in die Reparatur gegeben und angeblich sei kein Fehler gefunden. Der Dreck, der eingesaugt wird fällt hinten wieder raus. Wenn doch mal was im Behälter landet, dann ist das ein Bruchteil dessen was am Boden war. Auch der Hinweis, dass die Filter ggf. Nicht sauber genug sind stimmt nicht, denn nach einer kompletten Reinigung schafft das Teil immer noch nichts. Ich kann dieses Gerät niemandem empfehlen. Wirklich schade. Unser altes Teil ist zwar beinahe abgefackelt, aber wäre besser gewesen. Auch diese Wischgeschichte hält nicht was sie verspricht. Da bleibe ich beim analogen Handwischer.
Fordele
Kabellos
Ulemper
Saugt nicht richtig, Muss sehr häufig gereinigt werden, rücklaufklappe im auffangbehälter schliesst nicht richtig, kundenservice/reparaturservice war nicht hilfreich
Denne anmeldelse blev foretaget for SpeedPro Aqua FC6719/01R1 Kabelloser Akku-Staubsauger – Refurbished
Date of Use 2023-12-13
Denne anmeldelse blev foretaget for SpeedPro Aqua FC6719/01R1 Kabelloser Akku-Staubsauger – Refurbished
Date of Use 2023-12-13
Vask filteret hver anden uge udelukkende i hånden for at opnå optimal ydeevne. Klem, indtil vandet er rent. Lad det tørre i 24 timer, før det bruges igen.