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SpeedPro Ledningsfri, håndstøvsuger med skaft
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FC6726/01
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Important Information Manual Philips SpeedPro Cordless Stick vacuum cleaner
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Passer tilbehør til min Philips-støvsuger til andre modeller?
Hvor længe skal jeg oplade min ledningsfri Philips-støvsuger?
Hvor findes produkt- og serienummeret på Philips-støvsugeren?
CV 5000 Series AquaBørsteenhed til mundstykke
Rør
Beholdermontering
Cordless Vacumm 5000 SeriesHåndholdt
Tilbehør til ledningsfri støvsugerBilrengøringssæt
Tilbehør til ledningsfri støvsugerUdskiftningsfilter
Filterenhed
Integreret børste
Adapter 21,6 V
Mini-turbobørste
Mundstykke 180° sugning
Tilbehør til ledningsfri støvsugerLangt fugemundstykke
Tilbehør til ledningsfri støvsugerMini turbobørste
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