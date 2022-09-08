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Nyistandsatte
FC6823/01R1
Dette produkt er istandsat og er blevet testet af vores team. Læs mere
Mundstykke til 360° sugning
25,2 V, op til 65 min. arbejdstid
2-i-1: støvsuger og håndstøvsuger
TurboPet-mundstykke
Højtydende 25,2 V litiumionbatterier giver op til 65 minutters ECO-arbejdstid, 30 min. i normal tilstand og 21 min. i Turbo-tilstand, før du skal genoplade.
Tilbehøret er nemt at bruge med et enkelt klik. Den aftagelige håndholdte enhed gør SpeedPro Max til to enheder i én. Børsten er integreret i røret, så den altid er ved hånden.
Støvsugerens støvbeholder kan nemt fjernes og tømmes hygiejnisk uden at give støvskyer.
Testet mod de 10 bedst sælgende ledningsfri håndstøvsugere > 300 € i Tyskland 2017, ved hjælp af Philips' egenudviklede test af rensning af grov snavs på hårdt gulv baseret på den internationale standard IEC60312-1. Jan. 2018.