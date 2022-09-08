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  • Den hurtigste ledningsfrie rengøring*
  • Den hurtigste ledningsfrie rengøring*
  • Den hurtigste ledningsfrie rengøring*
  • Den hurtigste ledningsfrie rengøring*

Nyistandsatte

SpeedPro MaxHåndstøvsuger med skaft

FC6823/01R1

Den hurtigste ledningsfrie rengøring*
Den revolutionerende SpeedPro Max med mundstykke til 360° sugning opsamler endnu mere snavs med hver bevægelse, frem og tilbage – selv langs vægge og møbler. Rengør mere på mindre tid på både hårde gulve og tæpper.
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Dette produkt er istandsat og er blevet testet af vores team. Læs mere

med mundstykke til 360° sugning

Den hurtigste ledningsfrie rengøring*

  • Mundstykke til 360° sugning

  • 25,2 V, op til 65 min. arbejdstid

  • 2-i-1: støvsuger og håndstøvsuger

  • TurboPet-mundstykke

Op til 65 minutters renseeffekt med 25 V Li-ion-batterier

Op til 65 minutters renseeffekt med 25 V Li-ion-batterier

Højtydende 25,2 V litiumionbatterier giver op til 65 minutters ECO-arbejdstid, 30 min. i normal tilstand og 21 min. i Turbo-tilstand, før du skal genoplade.

Integreret håndholdt enhed, sprækkemundstykke og børste

Integreret håndholdt enhed, sprækkemundstykke og børste

Tilbehøret er nemt at bruge med et enkelt klik. Den aftagelige håndholdte enhed gør SpeedPro Max til to enheder i én. Børsten er integreret i røret, så den altid er ved hånden.

Unikt støvbeholderdesign tømmes uden støvskyer

Unikt støvbeholderdesign tømmes uden støvskyer

Støvsugerens støvbeholder kan nemt fjernes og tømmes hygiejnisk uden at give støvskyer.

Tekniske specifikationer

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Testet mod de 10 bedst sælgende ledningsfri håndstøvsugere > 300 € i Tyskland 2017, ved hjælp af Philips' egenudviklede test af rensning af grov snavs på hårdt gulv baseret på den internationale standard IEC60312-1. Jan. 2018.