Betal senere med Klarna
Registrer dig og få 75kr. rabat
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Støvsugere og mopper
Alle serier
SpeedPro Max Håndstøvsuger med skaft
Support
FC6823/01R1
Gå til butik
Log på, eller opret en konto
Du får øjeblikkelig adgang til manualer, skræddersyet support og meget mere. Og så er det hurtigt og nemt.
EU Declaration of Conformity - English (US)
Important Information Manual Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
Alle (1)
Hvor findes produkt- og serienummeret på Philips-støvsugeren?
Integreret børste
Vægmonteringsenhed
SpeedPro MaxPowerCyclone
Beholdermontering 25 V til håndholdt
25,2 V adapter
Mundstykke til 360° sugning
Børsteenhed til mundstykke
Rør
Filterenhed
Låg til støvbeholder
Sådan rengøres din ledningsfri Philips-støvsuger i 7000-serien
Min ledningsfrie Philips 7000-støvsuger har lav sugefunktion
Min ledningsfri Philips-støvsuger løber hurtigt tør for batteri
Min ledningsfrie Philips 8000-støvsuger har lav sugefunktion
Min trådløse Philips-støvsuger glider ikke godt på tæpper
Kontakt Philips
Vi sidder klar til at hjælpe dig