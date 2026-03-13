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Performer Expert Vores bedste støvsuger med klasse A i støvopsugning
Udgået
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FC8721/08
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Eco passport Philips EasyClean Bagless vacuum cleaner - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Performer Expert Vacuum cleaner with bag FC8721/08 - English (US)
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Passer tilbehør til min Philips-støvsuger til andre modeller?
Hvornår og hvordan skal støvposen på min Philips HomeRun-robot udskiftes?
Hvordan ved jeg, om støvposen i min Philips-støvsuger er fuld?
Hvor findes produkt- og serienummeret på Philips-støvsugeren?
Hvordan rengør jeg filtrene på min Philips-støvsuger?
Støvfilter
PowerPro UltimateTriActive MAX-mundstykke
PerformerProTeleskoprør
PerformerProKomplet slange
Mikrofiberpude
s-bagClassic Long Performance - Værdipakning
PerformerUdskiftningskit
PowerProLangt smalt mundstykke
Filter med tredobbelt indsugning
Min Philips-støvsuger tænder ikke
Min Philips-støvsuger overophedes
Min Philips-støvsuger viser, at støvposen er fuld, når den ikke er det
Min Philips-støvsuger har lav sugeeffekt
Jeg får elektrisk stød, når jeg bruger min Philips-støvsuger
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