Nyt 3-i-1 TriActiveMax-mundstykke optimerer støvopsamling

TriActiveMax-mundstykke med 3-i-1 rengøringsfunktion holder sig helt tæt på gulvet for at maksimere støvopsamlingen. 1) Den åbner forsigtigt tæppet med den specielt designede underside for at fjerne støv i dybden. 2) Den opsuger større emner med den store åbning på forsiden 3) Den opsamler støv og snavs langs møbler og vægge med de to sidebørster.