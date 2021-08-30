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Udgået
FC8721/08
HEPA12-filter, støvfri udblæsningsluft
AirflowMax-teknologi
TriActiveMax-mundstykke
allergi+
AirflowMax-teknologi optimerer luftstrømmen, så støvposen folder sig ensartet ud, og du får en høj ydeevne, selv efterhånden som posen fyldes op!
TriActiveMax-mundstykke med 3-i-1 rengøringsfunktion holder sig helt tæt på gulvet for at maksimere støvopsamlingen. 1) Den åbner forsigtigt tæppet med den specielt designede underside for at fjerne støv i dybden. 2) Den opsuger større emner med den store åbning på forsiden 3) Den opsamler støv og snavs langs møbler og vægge med de to sidebørster.
Den højeffektive motor er blevet optimeret, så den bruger mindre energi og samtidig skaber større luftgennemstrømning.
Priser
3.5
ud af 5
2
Anmeldelser
30/08/2021
Portugal
Performance excelente
Tem uma eficiência quer a nível de soalhos, quer de cerâmico, quer de tapeçaria, muito bom. Forte poder de sucção. De fácil manutenção. Muito pouco ruídoso e muito leve.
Fordele
Peso, poder de aspiração e performance em geral.
Ulemper
Nos acessórios não tem uma escova para limpeza de pó!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Performer Expert FC8721/09 Vacuum cleaner with bag
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Performer Expert FC8721/09 Vacuum cleaner with bag
Τάσος
09/06/2018
Ελλάδα
Πολύ αποδοτική ως σκούπα, όμως θα χρειαστει για δεύτερη φορά σε δυο χρόνια χρήσης να αγοράσω το μεταλλικο κοντάρι διότι σπάζει...
Το σημείο στο οποίο το πλαστικό κοντάρι δένει με το μεταλλικό σωλήνα υπάρχει από την κατασκευή του πρόβλημα με αποτέλεσμα να μπαλαντζαρει (δεν εφάπτεται σωστά) και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα ενός χρόνου χρειάζεται αντικατάσταση διότι σπάζει, με κόστος 30ευρω.. μίλησα με το τηλεφωνικό κέντρο και μου είπαν ότι δεν είναι μέσα στην εγγύηση...
Denne anmeldelse blev foretaget for Performer Expert FC8721/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα
Denne anmeldelse blev foretaget for Performer Expert FC8721/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα
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