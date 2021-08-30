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Udgået

Performer ExpertVores bedste støvsuger med klasse A i støvopsugning

FC8721/08

3.5
| (2) Anmeldelser

1 pris

Fuld ydelse
Den nye Philips Performer Expert får de bedste bedømmelser for støvopsamling* på alle gulve takket være AirflowMax-teknologien og det unikke TriActiveMax-mundstykke, som er designet til den maksimale støvopsamling. Fantastisk rengøring, selv efterhånden som posen fyldes op!
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Lavere energiforbrug

Fuld ydelse

  • HEPA12-filter, støvfri udblæsningsluft

  • AirflowMax-teknologi

  • TriActiveMax-mundstykke

  • allergi+

Revolutionerende AirflowMax-teknologi for ekstrem ydeevne

Revolutionerende AirflowMax-teknologi for ekstrem ydeevne

AirflowMax-teknologi optimerer luftstrømmen, så støvposen folder sig ensartet ud, og du får en høj ydeevne, selv efterhånden som posen fyldes op!

Nyt 3-i-1 TriActiveMax-mundstykke optimerer støvopsamling

Nyt 3-i-1 TriActiveMax-mundstykke optimerer støvopsamling

TriActiveMax-mundstykke med 3-i-1 rengøringsfunktion holder sig helt tæt på gulvet for at maksimere støvopsamlingen. 1) Den åbner forsigtigt tæppet med den specielt designede underside for at fjerne støv i dybden. 2) Den opsuger større emner med den store åbning på forsiden 3) Den opsamler støv og snavs langs møbler og vægge med de to sidebørster.

Energibesparende motor for effektive resultater

Energibesparende motor for effektive resultater

Den højeffektive motor er blevet optimeret, så den bruger mindre energi og samtidig skaber større luftgennemstrømning.

Tekniske specifikationer

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Priser

  • Award image VRS_AWARD-1679488

Anmeldelser

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3.5

ud af 5

2

Anmeldelser

5
2
1

30/08/2021

Portugal

Portugal

Performance excelente

Tem uma eficiência quer a nível de soalhos, quer de cerâmico, quer de tapeçaria, muito bom. Forte poder de sucção. De fácil manutenção. Muito pouco ruídoso e muito leve.

Fordele

Peso, poder de aspiração e performance em geral.

Ulemper

Nos acessórios não tem uma escova para limpeza de pó!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Performer Expert FC8721/09 Vacuum cleaner with bag

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Performer Expert FC8721/09 Vacuum cleaner with bag

09/06/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

Πολύ αποδοτική ως σκούπα, όμως θα χρειαστει για δεύτερη φορά σε δυο χρόνια χρήσης να αγοράσω το μεταλλικο κοντάρι διότι σπάζει...

Το σημείο στο οποίο το πλαστικό κοντάρι δένει με το μεταλλικό σωλήνα υπάρχει από την κατασκευή του πρόβλημα με αποτέλεσμα να μπαλαντζαρει (δεν εφάπτεται σωστά) και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα ενός χρόνου χρειάζεται αντικατάσταση διότι σπάζει, με κόστος 30ευρω.. μίλησα με το τηλεφωνικό κέντρο και μου είπαν ότι δεν είναι μέσα στην εγγύηση...

Denne anmeldelse blev foretaget for Performer Expert FC8721/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

Denne anmeldelse blev foretaget for Performer Expert FC8721/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

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