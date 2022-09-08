3 filtre i 1 for komfort og overlegen ydeevne

Det cylinderformede 3-i-1-filterkombinerer tre filtreringslag, så din enhed kører som på dag ét.(6) vores Active Carbon-, HEPA- og forfilter er den optimale kombination, der fjerner forurenende stoffer, vira, allergener og bakterier. For at sikre, at du indånder renere luft, anbefaler vi, at du udskifter alle tre filtre på én gang.