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Originalt ekstra filter Integreret 3-i-1
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FY2180/30
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Eco passport Philips Series 3 Nano Protect Filter - English (US)
Vores 3-lags filtrering med NanoProtect HEPA, Active Carbon og forfilter sikrer, at du er beskyttet mod bakterier, pollen, støv, PM2.5, skæl fra kæledyr og gasser.
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