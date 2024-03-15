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Originalt ekstra filter Integreret 3-i-1

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Originalt ekstra filterIntegreret 3-i-1

FY2180/30

Originalt ekstra filter Integreret 3-i-1

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Manualer og dokumentation

Eco passport Philips Series 3 Nano Protect Filter - English (US)

  • PDF fil, 213.9 kB
  • 15 March 2024

Vores 3-lags filtrering med NanoProtect HEPA, Active Carbon og forfilter sikrer, at du er beskyttet mod bakterier, pollen, støv, PM2.5, skæl fra kæledyr og gasser.

  • PDF fil
  • 13 August 2025

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