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Udgået
FY2420/30
Kompatibel med 2000i og 3000i Series
I æsken: 1 filter
Levetid på 1 år
Originalt Philips-filter
Ekstra filtre til Philips 2000i og 3000i Series-luftrensere: AC2887,AC2889, AC2892, AC3829. Du kan se, hvilken model du har, i bunden af enheden.
Filtrene giver optimal filterydelse i op til 1 år (2), hvilket reducerer besvær og omkostninger.
Det originale Philips-filter er designet, så det passer perfekt til dit apparat. Brug altid Philips-filteret for at opnå optimal ydeevne.
Anmeldelser
(1) Luften, der passerer gennem filteret, blev testet med NaCl-aerosol af iUTA i henhold til DIN71460-1.
(2) Beregnet gennemsnit. Filterets levetid afhænger af luftkvaliteten og anvendelse.