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  • Originalt filter til luftrenser 2000 og 3000i Series
  • Originalt filter til luftrenser 2000 og 3000i Series
  • Originalt filter til luftrenser 2000 og 3000i Series
  • Originalt filter til luftrenser 2000 og 3000i Series
  • Originalt filter til luftrenser 2000 og 3000i Series
  • Originalt filter til luftrenser 2000 og 3000i Series
  • Originalt filter til luftrenser 2000 og 3000i Series
  • Originalt filter til luftrenser 2000 og 3000i Series

Udgået

Luftrenser 2000i og 3000i SeriesAktivt kulfilter

FY2420/30

Originalt filter til luftrenser 2000 og 3000i Series
Originalt ekstra filter til din luftrenser: Aktivt kulfilter fjerner effektivt flygtige organiske forbindelser (VOC'er) og ubehagelige lugte og giver renere, friskere indendørsluft.
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Kompatible produkter
Luftrenser

Luftrenser
2000i Series

AC2889/10R1

2000 Series

2000 Series
Luftrenser

AC2887/10R1

2000i Series

2000i Series
Luftrenser

AC2889/60R1

3000i Series

3000i Series
Luftrenser og luftfugter

AC3829/60R1

2000 Series

2000 Series
Luftrenser til store rum

AC2887/10

Reducerer effektivt gasser og lugt

Originalt filter til luftrenser 2000 og 3000i Series

  • Kompatibel med 2000i og 3000i Series

  • I æsken: 1 filter

  • Levetid på 1 år

  • Originalt Philips-filter

Kompatibel med Philips 2000i og 3000i Series

Kompatibel med Philips 2000i og 3000i Series

Ekstra filtre til Philips 2000i og 3000i Series-luftrensere: AC2887,AC2889, AC2892, AC3829. Du kan se, hvilken model du har, i bunden af enheden.

Filtre med lang levetid i op til 1 år

Filtre med lang levetid i op til 1 år

Filtrene giver optimal filterydelse i op til 1 år (2), hvilket reducerer besvær og omkostninger.

Originalt Philips-filter giver den bedste ydeevne

Originalt Philips-filter giver den bedste ydeevne

Det originale Philips-filter er designet, så det passer perfekt til dit apparat. Brug altid Philips-filteret for at opnå optimal ydeevne.

Tekniske specifikationer

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. (1) Luften, der passerer gennem filteret, blev testet med NaCl-aerosol af iUTA i henhold til DIN71460-1.

  2. (2) Beregnet gennemsnit. Filterets levetid afhænger af luftkvaliteten og anvendelse.