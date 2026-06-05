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2-i-1 luftrenser og luftfugter 2000i Fugtfilter

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2-i-1 luftrenser og luftfugter 2000iFugtfilter

FY2425/30

2-i-1 luftrenser og luftfugter 2000i Fugtfilter

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Manualer og dokumentation

Det originale Philips-befugtningsfilter passer perfekt til dit apparat og sikrer konsekvent høj ydeevne. Den bruger NanoCloud-teknologi til at frigive usynlig tåge og befugte luften med op til 99 % mindre spredning af bakterier (1)

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  • 5 June 2026