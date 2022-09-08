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AC3737/10
Renser rum på op til 131m2
505 m3/t CADR og 650 ml/t hastighed
Fjerner formaldehydgasser
Tilsluttet WiFi; Air+ app
Det distribuerer kraftfuld ren luftstrøm til alle hjørner af rummet med en CADR (Clean Air Delivery Rate) på 505 m3/h (1), hvilket grundigt renser selv store rum op til 131 m2 (2) for at beskytte dig mod bakterier, vira, pollen, støv, kæledyrsallergener, husstøvmider og skadelige gasser som formaldehyd, lugt og andre forurenende stoffer.
Kun Philips luftrensere har NanoProtect HEPA-filtrering med aktivt kul og forfilter til at fjerne 99,97% af partikler så små som 0,003 mikrometer (3). NanoProtect HEPA-teknologi fanger ikke kun forurenende stoffer, men bruger også en elektrostatisk ladning til at tiltrække dem og rense op til 2 gange mere luft end traditionel HEPA H13-filtrering, med højere energieffektivitet (4).
Hurtig befugtning, op til 650 ml/t (5). Den registrerer og justerer automatisk luftfugtigheden til den ønskede indstilling. Befugtningsfunktionen tændes eller slukkes efter behov for at opnå den ønskede luftfugtighed.
Anmeldelser
1) Testet af en uafhængigt laboratorium i henhold til GB/T 18801-2022.
2) Beregnet i henhold til GB/T18801-2022-standard ved hjælp af CADR-test med cigaretrøg i henhold til GB/T18801-2022.
(3) Testet på filtermaterialet med NaCl-aerosol, klassificeret ved 3nm ifølge DIN71460-1 af et tredjeparts testlaboratorium.
(4) Philips luftrenser har en højere Clean Air Delivery Rate og energieffektivitet med en NanoProtect HEPA-filter sammenlignet med en HEPA H13-filter, testet efter GB/T 18801-standard.
5) Testet af en uafhængig tredjeparts laboratorium i henhold til GB/T 23332-2018.
(6) Sammenlignet med standard ultralydsluftfugtermoduler, der ikke indeholder ekstra teknologi til at reducere spredning af bakterier, testet af et uafhængig laboratorie.
(7) Sammenlignet med ultralydsluftfugtningsteknologi. Testet for aflejring af mineraler på møbler. Det blev testet af et tredjeparts laboratorium i løbet af en periode på 3 timer i henhold til DIN 44973, IUTA e.V.
8) Den gennemsnitlige lydniveau, baseret på GB/T4214.1-2017 (IEC 60704-1-2020, MOD). Lydniveauet kan ændre sig på grund af forholdene i dit rum og placeringen af enheden.