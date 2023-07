4L aftagelig vandtank for nem skift af tilstand

Skift nemt mellem 2-i-1 og kun-purificerings-tilstand ved at fjerne og sætte vandbeholderen på igen. Designet til nem brug, har vandbeholderen en kapacitet på 4L, hvilket reducerer behovet for hyppig påfyldning. Vandpåfyldning kan nemt foretages fra toppen uden behov for at åbne låget.