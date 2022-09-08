ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Mærk forskellen
  • Mærk forskellen
  • Mærk forskellen
  • Mærk forskellen
  • Mærk forskellen
  • Mærk forskellen

3000 Series2-i-1 luftrenser og luftfugter

AC3737/10

Mærk forskellen
Philips 2-i-1 luftrenser og -fugter: Effektiv og brugervenlig. Fungerer som luftfugter og luftrenser eller kun luftrenser med aftagelig vandtank. Renser grundigt store rum og eliminerer 99,97 % forurenende stoffer og 99,9 % formaldehyd.
Se alle fordele

Ren luft og perfekt luftfugtighed lige ved hånden

Mærk forskellen

  • Renser rum på op til 131m2

  • 505 m3/t CADR og 650 ml/t hastighed

  • Fjerner formaldehydgasser

  • Tilsluttet WiFi; Air+ app

Renser grundigt rum op til 131 m2 (2)

Renser grundigt rum op til 131 m2 (2)

Det distribuerer kraftfuld ren luftstrøm til alle hjørner af rummet med en CADR (Clean Air Delivery Rate) på 505 m3/h (1), hvilket grundigt renser selv store rum op til 131 m2 (2) for at beskytte dig mod bakterier, vira, pollen, støv, kæledyrsallergener, husstøvmider og skadelige gasser som formaldehyd, lugt og andre forurenende stoffer.

Eliminerer 99,97% af alle usynlige partikler fra luften

Eliminerer 99,97% af alle usynlige partikler fra luften

Kun Philips luftrensere har NanoProtect HEPA-filtrering med aktivt kul og forfilter til at fjerne 99,97% af partikler så små som 0,003 mikrometer (3). NanoProtect HEPA-teknologi fanger ikke kun forurenende stoffer, men bruger også en elektrostatisk ladning til at tiltrække dem og rense op til 2 gange mere luft end traditionel HEPA H13-filtrering, med højere energieffektivitet (4).

Automatisk befugtning på op til 650ml/t med 4 indstillinger

Automatisk befugtning på op til 650ml/t med 4 indstillinger

Hurtig befugtning, op til 650 ml/t (5). Den registrerer og justerer automatisk luftfugtigheden til den ønskede indstilling. Befugtningsfunktionen tændes eller slukkes efter behov for at opnå den ønskede luftfugtighed.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Find reservedele eller tilbehør

Gå til reservedele og tilbehør

Dele og tilbehør

Anmeldelser

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. 1) Testet af en uafhængigt laboratorium i henhold til GB/T 18801-2022.

  2. 2) Beregnet i henhold til GB/T18801-2022-standard ved hjælp af CADR-test med cigaretrøg i henhold til GB/T18801-2022.

  3. (3) Testet på filtermaterialet med NaCl-aerosol, klassificeret ved 3nm ifølge DIN71460-1 af et tredjeparts testlaboratorium.

  4. (4) Philips luftrenser har en højere Clean Air Delivery Rate og energieffektivitet med en NanoProtect HEPA-filter sammenlignet med en HEPA H13-filter, testet efter GB/T 18801-standard.

  5. 5) Testet af en uafhængig tredjeparts laboratorium i henhold til GB/T 23332-2018.

  6. (6) Sammenlignet med standard ultralydsluftfugtermoduler, der ikke indeholder ekstra teknologi til at reducere spredning af bakterier, testet af et uafhængig laboratorie.

  7. (7) Sammenlignet med ultralydsluftfugtningsteknologi. Testet for aflejring af mineraler på møbler. Det blev testet af et tredjeparts laboratorium i løbet af en periode på 3 timer i henhold til DIN 44973, IUTA e.V.

  8. 8) Den gennemsnitlige lydniveau, baseret på GB/T4214.1-2017 (IEC 60704-1-2020, MOD). Lydniveauet kan ændre sig på grund af forholdene i dit rum og placeringen af enheden.