Eliminerer 99,97% af alle usynlige partikler fra luften

Kun Philips luftrensere har NanoProtect HEPA-filtrering med aktivt kul og forfilter til at fjerne 99,97% af partikler så små som 0,003 mikrometer (3). NanoProtect HEPA-teknologi fanger ikke kun forurenende stoffer, men bruger også en elektrostatisk ladning til at tiltrække dem og rense op til 2 gange mere luft end traditionel HEPA H13-filtrering, med højere energieffektivitet (4).