ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Til vedligeholdelse af din espressomaskine
  • Til vedligeholdelse af din espressomaskine

Rensebørste

HD5084/01

Til vedligeholdelse af din espressomaskine
Rensebørsten er specielt udviklet til at medvirke til rensning af filteret til bryggeenhed, kaffeformalingstragten og indvendigt i enheden.
Se alle fordele
Kompatible produkter
Series 1200

Series 1200
Fuldautomatiske espressomaskiner

EP1220/00R1

Series 4300

Series 4300
Fuldautomatisk espressomaskine

EP4346/71R1

Xelsis

Xelsis
Fuldautomatisk espressomaskine

SM7683/10R1

Series 1200

Series 1200
Fuldautomatiske espressomaskiner

EP1200/00R1

Series 1200

Series 1200
Fuldautomatiske espressomaskiner

EP1200/09R1

Series 1200

Series 1200
Fuldautomatiske espressomaskiner

EP1223/00R1

Series 1200

Series 1200
Fuldautomatiske espressomaskiner

EP1224/00R1

Series 2200

Series 2200
Fuldautomatiske espressomaskiner

EP2220/19R1

Series 2200

Series 2200
Fuldautomatiske espressomaskiner

EP2221/40R1

Series 2200

Series 2200
Fuldautomatiske espressomaskiner

EP2221/49R1

Se specifikationerne for kompatible produkter

Til vedligeholdelse af din espressomaskine

  • til Saeco-espressomaskiner

  • til Philips-espressomaskiner

  • til Gaggia-espressomaskiner

Forny let dit produkt med originale reservedele fra Philips

Fra tid til anden har dit produkt behov for en ansigtsløftning, men aldrig før har det været nemmere takket være reservedele til forbrugerprodukter fra Philips til fornyelse af dine produkter. Alt sammen i Philips-kvalitet.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.