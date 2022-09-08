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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
HD5084/01
EP1220/00R1
EP4346/71R1
SM7683/10R1
EP1200/00R1
EP1200/09R1
EP1223/00R1
EP1224/00R1
EP2220/19R1
EP2221/40R1
EP2221/49R1
til Saeco-espressomaskiner
til Philips-espressomaskiner
til Gaggia-espressomaskiner
Fra tid til anden har dit produkt behov for en ansigtsløftning, men aldrig før har det været nemmere takket være reservedele til forbrugerprodukter fra Philips til fornyelse af dine produkter. Alt sammen i Philips-kvalitet.
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