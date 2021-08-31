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  • Mælkekande til Syntia-cappuccino
  • Mælkekande til Syntia-cappuccino
  • Mælkekande til Syntia-cappuccino
  • Mælkekande til Syntia-cappuccino
  • Mælkekande til Syntia-cappuccino
  • Mælkekande til Syntia-cappuccino
  • Mælkekande til Syntia-cappuccino
  • Mælkekande til Syntia-cappuccino
  • Mælkekande til Syntia-cappuccino
  • Mælkekande til Syntia-cappuccino
  • Mælkekande til Syntia-cappuccino
  • Mælkekande til Syntia-cappuccino
  • Mælkekande til Syntia-cappuccino
  • Mælkekande til Syntia-cappuccino
  • Mælkekande til Syntia-cappuccino
  • Mælkekande til Syntia-cappuccino

Udgået

Philips Saeco XsmallFuldautomatisk espressomaskine

HD8747/01

3.6

| (57) Anmeldelser

Mælkekande til Syntia-cappuccino

Uanset hvilken kaffe du nu vil smage, bruger Saeco Xsmall helt friskmalede bønner med et tryk på en knap. Den leveres med en manuel mælkeskummer, så du kan tilføje mælkeskum til alle dine friske kaffedrikke.

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bønne-til-kop-espresso med et enkelt tryk

Mælkekande til Syntia-cappuccino

  • Brygger 2 kaffevarianter

  • Klassisk mælkeskummer

  • Sølvfarvet

  • 5-trins, justerbar møllekværn

Maskinen er altid ren takket være automatisk rengøring

Maskinen er altid ren takket være automatisk rengøring

Saeco har designet denne espressomaskine, så den automatisk rengøres med vand, når den tændes eller slukkes. Det giver en fremragende, frisk smag i hver eneste kop kaffe.

Kaffe uden brændt smag takket være 100 % keramiske kværne

Kaffe uden brændt smag takket være 100 % keramiske kværne

Denne espressomaskine er udstyret med 100 % keramiske kværne. Saeco bruger keramiske kværne, da de giver en ensartet maling uden at overophede kaffebønnerne, hvilket giver en fantastisk espresso. Keramiske kværne sikrer også en langvarig ydelse og helt lydløs drift.

Gem din foretrukne kaffemængde

Gem din foretrukne kaffemængde

Du får altid en perfekt kop espresso, som er brygget efter netop din smag takket være vores hukommelsesfunktion, du kan bruge til at justere mængden af kaffe efter din smag. Nyd en fremragende kop kaffe efter et enkelt tryk på en knap.

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Anmeldelser

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3.6

ud af 5

57

Anmeldelser

31/08/2021

Nederland

Nederland

Gewekdige machine

Geweldige machine, simpel te bedienen, goede koffie iedere dag weer, En met een levensduur van 10+ jaar gaan we niet klagen over de prijs (toen).

Denne anmeldelse blev foretaget for Xsmall HD8747/01 Volautomatische espressomachine

Denne anmeldelse blev foretaget for Xsmall HD8747/01 Volautomatische espressomachine

13/04/2013

Italia

Italia

ottimo

ci ho messo un po' a trovare la giusta marca/miscela di caffè, ma ora sono pienamente soddisfatto

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Xsmall HD8747/03 Macchina da caffè automatica

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Xsmall HD8747/03 Macchina da caffè automatica

09/04/2013

Nederland

Nederland

het product is super

het product is perfect. heerlijke koffie. echt aan te bevelen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Xsmall HD8747/01 Volautomatische espressomachine

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Xsmall HD8747/01 Volautomatische espressomachine

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