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Udgået
HD8747/01
Mælkekande til Syntia-cappuccino
Uanset hvilken kaffe du nu vil smage, bruger Saeco Xsmall helt friskmalede bønner med et tryk på en knap. Den leveres med en manuel mælkeskummer, så du kan tilføje mælkeskum til alle dine friske kaffedrikke.
Brygger 2 kaffevarianter
Klassisk mælkeskummer
Sølvfarvet
5-trins, justerbar møllekværn
Saeco har designet denne espressomaskine, så den automatisk rengøres med vand, når den tændes eller slukkes. Det giver en fremragende, frisk smag i hver eneste kop kaffe.
Denne espressomaskine er udstyret med 100 % keramiske kværne. Saeco bruger keramiske kværne, da de giver en ensartet maling uden at overophede kaffebønnerne, hvilket giver en fantastisk espresso. Keramiske kværne sikrer også en langvarig ydelse og helt lydløs drift.
Du får altid en perfekt kop espresso, som er brygget efter netop din smag takket være vores hukommelsesfunktion, du kan bruge til at justere mængden af kaffe efter din smag. Nyd en fremragende kop kaffe efter et enkelt tryk på en knap.
3.6
ud af 5
57
Anmeldelser
MAPV
31/08/2021
Nederland
Gewekdige machine
Geweldige machine, simpel te bedienen, goede koffie iedere dag weer, En met een levensduur van 10+ jaar gaan we niet klagen over de prijs (toen).
Denne anmeldelse blev foretaget for Xsmall HD8747/01 Volautomatische espressomachine
Denne anmeldelse blev foretaget for Xsmall HD8747/01 Volautomatische espressomachine
gianbixz
13/04/2013
Italia
ottimo
ci ho messo un po' a trovare la giusta marca/miscela di caffè, ma ora sono pienamente soddisfatto
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Xsmall HD8747/03 Macchina da caffè automatica
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Xsmall HD8747/03 Macchina da caffè automatica
bobby70
09/04/2013
Nederland
het product is super
het product is perfect. heerlijke koffie. echt aan te bevelen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Xsmall HD8747/01 Volautomatische espressomachine
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Xsmall HD8747/01 Volautomatische espressomachine