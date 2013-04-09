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Udgået
HX3110/00
1 indstilling
1 børstehoved
Flere bevægelser på 1 dag end din manuelle tandbørste giver på en måned. Over 15.000 børstebevægelser i minuttet.
Slankt, ergonomisk håndgreb, som er designet til at være lige så nem at bruge som en manuel tandbørste.
Børstning to gange om dagen hver dag bidrager til at reducere huller
2.7
ud af 5
49
Anmeldelser
bertie
09/04/2013
United Kingdom
Bekræftet køber
leaves mouth feeliin fresh after use
Simple to use .Have found my oral health has improved after using this tooth brush for last 3 months
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerUp HX3110/02 Sonic electric toothbrush
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerUp HX3110/02 Sonic electric toothbrush
Baloo67
17/01/2018
Deutschland
3 Jahre und immer noch super
Ich benutze diese Zahnbürste seit 3 Jahren ohne Probleme. Der Akku ist wie neu und die Ladung hält deutlich länger als von Philips angegeben. Die Ladestation funktionierte auch in den USA (110V, 60Hz) problemlos. Es ist eine solide elektrische Zahnbürste ohne unnötigen Schnicki (wie z.B. 'Quadpacer'), und das zu einem attraktiven Preis. Die Diskussion um die Schwingfrequenz halte ich für irreführend, das Reinigungsergebnis ist auch mit dieser Bürste hervorragend. Der Schalter liegt in Daumennähe, so findet man den auch im morgendlichen Halbschlaf sofort.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerUp HX3110/00 Elektrische Schallzahnbürste
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerUp HX3110/00 Elektrische Schallzahnbürste
charlie88
24/09/2014
Deutschland
1. elek. Zahnbürste
Mit einfache Bedienung und sehr gute Ladezeit bin ich mit der Zahnbürste vollstens zufrieden.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerUp HX3110/00 Elektrische Schallzahnbürste
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerUp HX3110/00 Elektrische Schallzahnbürste