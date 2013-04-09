ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

  • Bedre bekæmpelse af plak*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • Bedre bekæmpelse af plak*
  • Bedre bekæmpelse af plak*
  • Bedre bekæmpelse af plak*
  • Bedre bekæmpelse af plak*
  • Bedre bekæmpelse af plak*
  • Bedre bekæmpelse af plak*
  • Bedre bekæmpelse af plak*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • Bedre bekæmpelse af plak*
  • Bedre bekæmpelse af plak*
  • Bedre bekæmpelse af plak*
  • Bedre bekæmpelse af plak*
  • Bedre bekæmpelse af plak*
  • Bedre bekæmpelse af plak*

Udgået

Philips Sonicare PowerUpSonisk eltandbørste

HX3110/00

2.7
| (49) Anmeldelser
Bedre bekæmpelse af plak*
Denne elektriske Sonicare-tandbørste er designet til at være lige så nem at bruge som en manuel tandbørste, men fjerner mere plak.
Se alle fordele

*end en almindelig tandbørste

Bedre bekæmpelse af plak*

  • 1 indstilling

  • 1 børstehoved

Sonisk teknologi

Sonisk teknologi

Flere bevægelser på 1 dag end din manuelle tandbørste giver på en måned. Over 15.000 børstebevægelser i minuttet.

Nem at anvende

Nem at anvende

Slankt, ergonomisk håndgreb, som er designet til at være lige så nem at bruge som en manuel tandbørste.

Bidrager til at reducere huller

Bidrager til at reducere huller

Børstning to gange om dagen hver dag bidrager til at reducere huller

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Find reservedele eller tilbehør

Gå til reservedele og tilbehør

Dele og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

2.7

ud af 5

49

Anmeldelser

09/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

leaves mouth feeliin fresh after use

Simple to use .Have found my oral health has improved after using this tooth brush for last 3 months

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerUp HX3110/02 Sonic electric toothbrush

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerUp HX3110/02 Sonic electric toothbrush

17/01/2018

Deutschland

Deutschland

3 Jahre und immer noch super

Ich benutze diese Zahnbürste seit 3 Jahren ohne Probleme. Der Akku ist wie neu und die Ladung hält deutlich länger als von Philips angegeben. Die Ladestation funktionierte auch in den USA (110V, 60Hz) problemlos. Es ist eine solide elektrische Zahnbürste ohne unnötigen Schnicki (wie z.B. 'Quadpacer'), und das zu einem attraktiven Preis. Die Diskussion um die Schwingfrequenz halte ich für irreführend, das Reinigungsergebnis ist auch mit dieser Bürste hervorragend. Der Schalter liegt in Daumennähe, so findet man den auch im morgendlichen Halbschlaf sofort.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerUp HX3110/00 Elektrische Schallzahnbürste

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerUp HX3110/00 Elektrische Schallzahnbürste

24/09/2014

Deutschland

Deutschland

1. elek. Zahnbürste

Mit einfache Bedienung und sehr gute Ladezeit bin ich mit der Zahnbürste vollstens zufrieden.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerUp HX3110/00 Elektrische Schallzahnbürste

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerUp HX3110/00 Elektrische Schallzahnbürste

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.