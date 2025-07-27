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2-pak
Kompakt størrelse
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Børnevenlig tandbørstning
Philips Sonicare For Kids-standardtandbørstehovedet har en kurvet profil, der passer til et barns tænder i aldersgruppen 3 år og derover, og bløde børstehår, der giver en skånsom oplevelse med tandbørstningen. Det har også en gummistøbning på bagsiden af børstehovedet, der giver en sikrere og mere behagelig tandbørstning. Fås også i en større standardstørrelse til børn i alderen 7 år og derover.
Vores soniske effekt giver dig mulighed for at få fuldt udbytte af den begrænsede periode, dine børn bruger på at børste deres tænder, idet de opbygger sunde tandbørstningsvaner og perfektionerer deres tandbørstningsteknik.
Philips Sonicares avancerede soniske teknologi sender vand ind mellem tænderne, og dens børstebevægelser opløser plak og fjerner det, så du opnår en grundig daglig tandbørstning.
4.6
ud af 5
150
Anmeldelser
98%
anbefaler dette produkt
Riktigt nöjd
27/07/2025
Sverige
Del af kampagnen
Bra produkt
Bra borthuvud som är anpassad till barn. Borthuvudet är mjukt och gör rent bättre än manuell tandborstning.
Fordele
Mindre borthuvud som är anpassat till barns munnar
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6042/90 2-pack borsthuvuden
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6042/90 2-pack borsthuvuden
Pappan
23/07/2025
Sverige
Del af kampagnen
Bra borsthuvud till min 8åring
Borsthuvudet fyller sin funktion och gör ett gott resultat. Tänderna blir renare än vid vanlig manuell borstning. Det är första gången min dotter ler och tycker att borstningen är rolig, detta pga eltandborstens vibrationer jämfört med tidigare använda märke.
Fordele
Blir rent
Ulemper
Tandborsthuvudet upplevs lite för stort ,när framsidan av tänderna ska borstas på min 8åring.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6042/90 2-pack borsthuvuden
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6042/90 2-pack borsthuvuden
Tittut
22/07/2025
Sverige
Del af kampagnen
Tandborsten
Rekommenderar dessa tandborsthuvuden väldigt varmt. Noggrann med mycket bra känsla så rengör den alldeles utmärkt! Den som provar kommer verkligen att bli mer än nöjd.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6042/90 2-pack borsthuvuden
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6042/90 2-pack borsthuvuden
Fjerner op til 7 gange mere plak i forhold til en manuel tandbørste