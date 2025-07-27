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  • Optimal tandbørstning på få sekunder.*
  • Optimal tandbørstning på få sekunder.*
  • Optimal tandbørstning på få sekunder.*
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  • Optimal tandbørstning på få sekunder.*
  • Optimal tandbørstning på få sekunder.*

Philips Sonicare For KidsKompakte soniske tandbørstehoveder

HX6032/33

4.6
| (150) Anmeldelser | 98% anbefaler dette produkt
Optimal tandbørstning på få sekunder.*
Sonicare For Kids-tandbørstehovedet er perfekt til små munde med voksende tænder. Det er skræddersyet til brug i den elektriske For Kids-tandbørste, og de giver tilsammen en sikker og mere behagelig oplevelse, som børnene synes er sjov og vanedannende.
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Børster og beskytter det voksende smil hos børn i alderen 3 år og derover

Optimal tandbørstning på få sekunder.*

  • 2-pak

  • Kompakt størrelse

  • Klik på

  • Børnevenlig tandbørstning

Aldersgruppen 3 år og derover

Aldersgruppen 3 år og derover

Philips Sonicare For Kids-standardtandbørstehovedet har en kurvet profil, der passer til et barns tænder i aldersgruppen 3 år og derover, og bløde børstehår, der giver en skånsom oplevelse med tandbørstningen. Det har også en gummistøbning på bagsiden af børstehovedet, der giver en sikrere og mere behagelig tandbørstning. Fås også i en større standardstørrelse til børn i alderen 7 år og derover.

Optimal tandbørstning forbedrer hvert sekund

Optimal tandbørstning forbedrer hvert sekund

Vores soniske effekt giver dig mulighed for at få fuldt udbytte af den begrænsede periode, dine børn bruger på at børste deres tænder, idet de opbygger sunde tandbørstningsvaner og perfektionerer deres tandbørstningsteknik.

Philips Sonicares avancerede soniske teknologi

Philips Sonicares avancerede soniske teknologi

Philips Sonicares avancerede soniske teknologi sender vand ind mellem tænderne, og dens børstebevægelser opløser plak og fjerner det, så du opnår en grundig daglig tandbørstning.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.6

ud af 5

150

Anmeldelser

98%

anbefaler dette produkt

2

27/07/2025

Sverige

Sverige

Bra produkt

Bra borthuvud som är anpassad till barn. Borthuvudet är mjukt och gör rent bättre än manuell tandborstning.

Fordele

Mindre borthuvud som är anpassat till barns munnar

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6042/90 2-pack borsthuvuden

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6042/90 2-pack borsthuvuden

23/07/2025

Sverige

Sverige

Bra borsthuvud till min 8åring

Borsthuvudet fyller sin funktion och gör ett gott resultat. Tänderna blir renare än vid vanlig manuell borstning. Det är första gången min dotter ler och tycker att borstningen är rolig, detta pga eltandborstens vibrationer jämfört med tidigare använda märke.

Fordele

Blir rent

Ulemper

Tandborsthuvudet upplevs lite för stort ,när framsidan av tänderna ska borstas på min 8åring.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6042/90 2-pack borsthuvuden

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6042/90 2-pack borsthuvuden

22/07/2025

Sverige

Sverige

Tandborsten

Rekommenderar dessa tandborsthuvuden väldigt varmt. Noggrann med mycket bra känsla så rengör den alldeles utmärkt! Den som provar kommer verkligen att bli mer än nöjd.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6042/90 2-pack borsthuvuden

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6042/90 2-pack borsthuvuden

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  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Fjerner op til 7 gange mere plak i forhold til en manuel tandbørste