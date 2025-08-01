Spændende belønninger for vellykket tandbørstning

Vores Philips Sonicare for Kids tandbørste og app gør det meget sjovere at børste tænder. App'ens centrale figur er den elskelige Sparkly, som virkelig godt kan lide at have rene tænder. Børnene passer på Sparkly, men børstecoachen udfordrer dem til at børste i længere tid og bedre. Hver gang dit barn børster godt, bliver Sparkly gladere, og hver vellykket tandbørstning belønnes. Børn kan oplåse tilbehørsdele, så de kan personliggøre deres Sparkly, eller de kan vinde mad til Sparkly, der godt kan lide at spise sundt. Forældre kan også vælge selv at lægge belønninger i app’en.