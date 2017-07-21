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HX6322/04
HX6340
Sparkly motiverer barnet til at børste
Blødt gummihåndtag tilpasset til børn
Giv dit barn en bedre mundsundhed
2 indstillinger
Interaktiv underholdning og Philips Sonicare teknologi
I en undersøgelse foretaget af Philips i USA siger hele 98 % af forældrene, at Sonicares eltandbørste til børn, Sonicare for Kids, gør det nemmere at få børnene til at børste både længere og bedre. Appen synkroniseres med eltandbørsten via Bluetooth, så ud over at motivere barnet til at børste bedre, kan forældrene også se, hvordan barnets børsteteknik udvikler sig over tid. Derudover får barnet spændende belønninger af Sparkly, hvis det har børstet godt!
Vores Philips Sonicare for Kids tandbørste og app gør det meget sjovere at børste tænder. App'ens centrale figur er den elskelige Sparkly, som virkelig godt kan lide at have rene tænder. Børnene passer på Sparkly, men børstecoachen udfordrer dem til at børste i længere tid og bedre. Hver gang dit barn børster godt, bliver Sparkly gladere, og hver vellykket tandbørstning belønnes. Børn kan oplåse tilbehørsdele, så de kan personliggøre deres Sparkly, eller de kan vinde mad til Sparkly, der godt kan lide at spise sundt. Forældre kan også vælge selv at lægge belønninger i app’en.
4.3
ud af 5
571
Anmeldelser
89%
anbefaler dette produkt
Niels55
21/07/2017
Danmark
Super Ide!
Denne tandbørste, har slettet alle diskutioner om tandbørstning, fordi nu er det nemlig blevet sjov og det som før lignede en pligt er nu blevet en leg. Min datter er super glad for både APP og Børste Niels
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6322/04 Sonisk elektrisk tandbørste
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6322/04 Sonisk elektrisk tandbørste
IceCream
22/07/2017
Norge
Veldig fornøyd
Enkel å bruke, positivt med app som motiverer barnet på en god måte. Skuffet over at vi ikke mottok bamse som lovet ved registrering.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6322/04 Sonic elektrisk tannbørste
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6322/04 Sonic elektrisk tannbørste
Becca
21/06/2017
Norge
Bekræftet køber
Barnet ble glad i å pusse tenna
Med appen du koordinerer med tannpusset er genialt. Dette blir morsomt for barnet og mindre slitsomt for oss.
Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6322/04 Sonic elektrisk tannbørste
Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6322/04 Sonic elektrisk tannbørste
Baseret på en undersøgelse af mere end 2.600 tandspecialister (tandlæger og tandplejere) - udført i USA, Canada, Frankrig, Italien, Holland, Japan, Kina, Korea, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige og Tyskland i 2023–2024.
af de adspurgte forældre i forhold til brug af tandbørste alene
end en almindelig tandbørste
baseret på to børsteperioder af to minutters varighed om dagen
undersøgelse med amerikanske tandlæger og tandplejere med børn i alderen 4-10