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  • Interaktiv sonisk effektivitet. Sjovere og bedre børstning
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  • Interaktiv sonisk effektivitet. Sjovere og bedre børstning
  • Interaktiv sonisk effektivitet. Sjovere og bedre børstning
  • Interaktiv sonisk effektivitet. Sjovere og bedre børstning
  • Interaktiv sonisk effektivitet. Sjovere og bedre børstning
  • Interaktiv sonisk effektivitet. Sjovere og bedre børstning
  • Interaktiv sonisk effektivitet. Sjovere og bedre børstning
  • Interaktiv sonisk effektivitet. Sjovere og bedre børstning
  • Interaktiv sonisk effektivitet. Sjovere og bedre børstning
  • Interaktiv sonisk effektivitet. Sjovere og bedre børstning
  • Interaktiv sonisk effektivitet. Sjovere og bedre børstning
  • Interaktiv sonisk effektivitet. Sjovere og bedre børstning
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  • Interaktiv sonisk effektivitet. Sjovere og bedre børstning
  • Interaktiv sonisk effektivitet. Sjovere og bedre børstning
  • Interaktiv sonisk effektivitet. Sjovere og bedre børstning
  • Interaktiv sonisk effektivitet. Sjovere og bedre børstning
  • Interaktiv sonisk effektivitet. Sjovere og bedre børstning
  • Interaktiv sonisk effektivitet. Sjovere og bedre børstning
  • Interaktiv sonisk effektivitet. Sjovere og bedre børstning
  • Interaktiv sonisk effektivitet. Sjovere og bedre børstning
  • Interaktiv sonisk effektivitet. Sjovere og bedre børstning
  • Interaktiv sonisk effektivitet. Sjovere og bedre børstning

Philips Sonicare For KidsSonisk elektrisk tandbørste

HX6322/04

HX6340

4.3
| (571) Anmeldelser | 89% anbefaler dette produkt

Starter i

Aqua
Aqua
Grøn
Grøn
Lilla
Lilla
Pink
Pink
Interaktiv sonisk effektivitet. Sjovere og bedre børstning
En af de vigtigste ting, du kan give dit barn, er rutiner, som giver det et sundt liv. Ligesom for voksne anbefaler tandlægerne, at børn skal børste deres tænder i mindst to minutter, to gange om dagen. Men vi ved alle, at det er svært at få børn til at børste tænderne ordentligt. Desuden ved vi, at børn, som får huller i tænderne tidligt, også får dårligere tænder som voksne. Med den opkoblede tandbørste for børn, Sonicare for Kids, bliver tandbørstningen til et eventyr sammen med Sonicare for Kids-appens hovedfigur Sparkly. Børster barnet tænderne rigtigt, bliver Sparkly glad!
Se alle fordele
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Det mest anbefalede mærke af soniske tandbørster blandt tandlæger verden over1

Giv dit barn en sundere fremtid!

Interaktiv sonisk effektivitet. Sjovere og bedre børstning

  • Sparkly motiverer barnet til at børste

  • Blødt gummihåndtag tilpasset til børn

  • Giv dit barn en bedre mundsundhed

  • 2 indstillinger

Interaktiv app gør børstningen spændende for børn

Interaktiv app gør børstningen spændende for børn

Interaktiv underholdning og Philips Sonicare teknologi

98 % siger, det er nemmere at få børn til at børste i længere tid og bedre*

98 % siger, det er nemmere at få børn til at børste i længere tid og bedre*

I en undersøgelse foretaget af Philips i USA siger hele 98 % af forældrene, at Sonicares eltandbørste til børn, Sonicare for Kids, gør det nemmere at få børnene til at børste både længere og bedre. Appen synkroniseres med eltandbørsten via Bluetooth, så ud over at motivere barnet til at børste bedre, kan forældrene også se, hvordan barnets børsteteknik udvikler sig over tid. Derudover får barnet spændende belønninger af Sparkly, hvis det har børstet godt!

Spændende belønninger for vellykket tandbørstning

Spændende belønninger for vellykket tandbørstning

Vores Philips Sonicare for Kids tandbørste og app gør det meget sjovere at børste tænder. App'ens centrale figur er den elskelige Sparkly, som virkelig godt kan lide at have rene tænder. Børnene passer på Sparkly, men børstecoachen udfordrer dem til at børste i længere tid og bedre. Hver gang dit barn børster godt, bliver Sparkly gladere, og hver vellykket tandbørstning belønnes. Børn kan oplåse tilbehørsdele, så de kan personliggøre deres Sparkly, eller de kan vinde mad til Sparkly, der godt kan lide at spise sundt. Forældre kan også vælge selv at lægge belønninger i app’en.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.3

ud af 5

571

Anmeldelser

89%

anbefaler dette produkt

21/07/2017

Danmark

Danmark

Super Ide!

Denne tandbørste, har slettet alle diskutioner om tandbørstning, fordi nu er det nemlig blevet sjov og det som før lignede en pligt er nu blevet en leg. Min datter er super glad for både APP og Børste Niels

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6322/04 Sonisk elektrisk tandbørste

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6322/04 Sonisk elektrisk tandbørste

22/07/2017

Norge

Norge

Veldig fornøyd

Enkel å bruke, positivt med app som motiverer barnet på en god måte. Skuffet over at vi ikke mottok bamse som lovet ved registrering.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6322/04 Sonic elektrisk tannbørste

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6322/04 Sonic elektrisk tannbørste

21/06/2017

Norge

Norge

Bekræftet køber

Barnet ble glad i å pusse tenna

Med appen du koordinerer med tannpusset er genialt. Dette blir morsomt for barnet og mindre slitsomt for oss.

Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6322/04 Sonic elektrisk tannbørste

Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6322/04 Sonic elektrisk tannbørste

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en undersøgelse af mere end 2.600 tandspecialister (tandlæger og tandplejere) - udført i USA, Canada, Frankrig, Italien, Holland, Japan, Kina, Korea, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige og Tyskland i 2023–2024. 

  1. af de adspurgte forældre i forhold til brug af tandbørste alene

  2. end en almindelig tandbørste

  3. baseret på to børsteperioder af to minutters varighed om dagen

  4. undersøgelse med amerikanske tandlæger og tandplejere med børn i alderen 4-10