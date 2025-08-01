Søgeord

    • Interaktiv sonisk effektivitet. Sjovere og bedre børstning Interaktiv sonisk effektivitet. Sjovere og bedre børstning Interaktiv sonisk effektivitet. Sjovere og bedre børstning

      Philips Sonicare For Kids Sonisk elektrisk tandbørste

      HX6352/11

      Samlet vurdering
      • Anmeldelser Anmeldelser

      Interaktiv sonisk effektivitet. Sjovere og bedre børstning

      Hold børns opmærksomhed fanget, mens de lærer at børste. Philips Sonicare For Kids Bluetooth-aktiveret tandbørste interagerer med en sjov app, der hjælper børn med at børste bedre og i længere tid. Børnene har det sjovt, mens de lærer teknikker, der varer hele livet.

      Interaktiv sonisk effektivitet. Sjovere og bedre børstning

      En spændende start på livslange, sunde vaner

      • Indbygget Bluetooth®
      • Vejlednings-app
      • 2 børstehoveder
      • 2 indstillinger
      98 % siger, det er nemmere at få børn til at børste i længere tid og bedre*

      98 % siger, det er nemmere at få børn til at børste i længere tid og bedre*

      I en undersøgelse foretaget af Philips i USA siger hele 98 % af forældrene, at Sonicares eltandbørste til børn, Sonicare for Kids, gør det nemmere at få børnene til at børste både længere og bedre. Appen synkroniseres med eltandbørsten via Bluetooth, så ud over at motivere barnet til at børste bedre, kan forældrene også se, hvordan barnets børsteteknik udvikler sig over tid. Derudover får barnet spændende belønninger af Sparkly, hvis det har børstet godt!

      Hold regnskab med børstetid, selv når du ikke bruger app’en

      Hold regnskab med børstetid, selv når du ikke bruger app’en

      Hold regnskab med børstetid, selv når du ikke bruger app’en

      Interaktiv app gør børstningen spændende for børn

      Interaktiv app gør børstningen spændende for børn

      Interaktiv underholdning og Philips Sonicare teknologi

      Spændende belønninger for vellykket tandbørstning

      Spændende belønninger for vellykket tandbørstning

      Vores Philips Sonicare for Kids tandbørste og app gør det meget sjovere at børste tænder. App'ens centrale figur er den elskelige Sparkly, som virkelig godt kan lide at have rene tænder. Børnene passer på Sparkly, men børstecoachen udfordrer dem til at børste i længere tid og bedre. Hver gang dit barn børster godt, bliver Sparkly gladere, og hver vellykket tandbørstning belønnes. Børn kan oplåse tilbehørsdele, så de kan personliggøre deres Sparkly, eller de kan vinde mad til Sparkly, der godt kan lide at spise sundt. Forældre kan også vælge selv at lægge belønninger i app’en.

      Tekniske specifikationer

      • Strøm

        Spænding
        110-220 V

      • Tekniske specifikationer

        Batteri
        Genopladelig
        Batteritype
        Litiumion
        Energiforbrug
        Standby-tilstand uden skærm <0,5 W

      • Design og finish

        Farve
        Grøn

      • Service

        Garanti
        2 års begrænset garanti

      • Kompatibilitet

        Android-kompatibilitet
        • Android-telefoner
        • Bluetooth 4.0-aktiverede tablets
        iOS-kompatibilitet
        • iPhone 4S eller nyere
        • iPad 3. generation eller nyere
        • med iOS7-operativsystem

      • Brugervenlig

        Håndgreb
        • Gummigreb til nem håndtering
        • Slankt, ergonomisk design
        Batteriindikator
        Indikatorlys, der viser batteristatus
        Børstehovedsystem
        Børstehoveder, der nemt klikkes på

      • Medfølgende dele

        Håndgreb
        1 Sonicare For Kids Bluetooth-aktiveret håndtag
        Børstehoveder
        • 1 Sonicare For Kids standard
        • 1 Sonicare For Kids kompakt
        Klistermærker
        • 8 forskellige klistermærker
        • 2 bonusklistermærker
        Oplader
        1

      • Renseydelse

        Performance
        75 % mere effektiv*
        Sundhedsmæssige fordele
        For sunde vaner med mundhygiejnen
        Timer
        KidTimer og Quadpacer
        Hastighed
        Op til 62.000 børstebevægelser/min.

      • Indstillinger

        Styrkeindstillinger
        2

      • Softwaresupport

        Softwareopdateringer
        Philips tilbyder relevante softwareopdateringer i en periode på 2 år efter købsdatoen.

      Andre elementer i boksen

      • Sonicare for Kids-håndgreb
      • Sonicare for Kids-børstehoved
      • Standardoplader
      • Glimmerklistermærker

      Tilbehør

      * Vejledende udsalgspris

      • af de adspurgte forældre i forhold til brug af tandbørste alene
      • * end en almindelig tandbørste
      • ** baseret på to børsteperioder af to minutters varighed om dagen
      • *** undersøgelse med amerikanske tandlæger og tandplejere med børn i alderen 4-10

