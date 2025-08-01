Andre elementer i boksen
- Sonicare for Kids-håndgreb
- Sonicare for Kids-børstehoved
- Standardoplader
- Glimmerklistermærker
HX6352/11
Interaktiv sonisk effektivitet. Sjovere og bedre børstning
Hold børns opmærksomhed fanget, mens de lærer at børste. Philips Sonicare For Kids Bluetooth-aktiveret tandbørste interagerer med en sjov app, der hjælper børn med at børste bedre og i længere tid. Børnene har det sjovt, mens de lærer teknikker, der varer hele livet.Se alle fordelene
Sonisk elektrisk tandbørste
i alt
recurring payment
I en undersøgelse foretaget af Philips i USA siger hele 98 % af forældrene, at Sonicares eltandbørste til børn, Sonicare for Kids, gør det nemmere at få børnene til at børste både længere og bedre. Appen synkroniseres med eltandbørsten via Bluetooth, så ud over at motivere barnet til at børste bedre, kan forældrene også se, hvordan barnets børsteteknik udvikler sig over tid. Derudover får barnet spændende belønninger af Sparkly, hvis det har børstet godt!
Hold regnskab med børstetid, selv når du ikke bruger app’en
Interaktiv underholdning og Philips Sonicare teknologi
Vores Philips Sonicare for Kids tandbørste og app gør det meget sjovere at børste tænder. App'ens centrale figur er den elskelige Sparkly, som virkelig godt kan lide at have rene tænder. Børnene passer på Sparkly, men børstecoachen udfordrer dem til at børste i længere tid og bedre. Hver gang dit barn børster godt, bliver Sparkly gladere, og hver vellykket tandbørstning belønnes. Børn kan oplåse tilbehørsdele, så de kan personliggøre deres Sparkly, eller de kan vinde mad til Sparkly, der godt kan lide at spise sundt. Forældre kan også vælge selv at lægge belønninger i app’en.
