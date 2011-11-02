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2-pak
Standardstørrelse
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Børnevenlig tandbørstning
Philips Sonicare For Kids-standardtandbørstehovedet har en kurvet profil, der passer til et barns tænder i aldersgruppen 7 år og derover, og bløde børstehår, der giver en skånsom oplevelse med tandbørstningen. Det har også en gummistøbning på bagsiden af børstehovedet, der giver en sikrere og mere behagelig tandbørstning. Fås også i en mindre, kompakt størrelse til børn i alderen 4 år og derover.
Det er klinisk dokumenteret, at Philips Sonicare For Kids-børstehovedet opnår uovertruffen fjernelse af plak i forhold til en manuel tandbørste. Giv dine børn en bedre beskyttelse mod huller i tænderne og behageligere tandlægebesøg. Bedre tandeftersyn garanteres, eller du får pengene tilbage.
Vores soniske effekt giver dig mulighed for at få fuldt udbytte af den begrænsede periode, dine børn bruger på at børste deres tænder, idet de opbygger sunde tandbørstningsvaner og perfektionerer deres tandbørstningsteknik.
4.8
ud af 5
26
Anmeldelser
95%
anbefaler dette produkt
cm1947
02/11/2011
United Kingdom
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6042/05 Standard sonic toothbrush heads
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6042/05 Standard sonic toothbrush heads
mizz_novalee
23/09/2022
Deutschland
Del af kampagnen
Tolle Bürstenköpfe für die Kids
Wir haben die Bürstenköpfe getestet und sind begeistert! Bisher hatte mein Sohn (7Jahre alt) für seine Sonicare Kids die Mini-Bürstenaufsätze. Jetzt ist er mittlerweile etwas größer und konnte die Bürstenköpfe für Kids testen. Er ist super damit zurecht gekommen und die Zähne sind schön sauber. Ich würde die Bürstenköpfe aufgrund der Größe für Kinder ab 7 Jahren empfehlen.
Fordele
Auf die Größe des Mundes angepasste Junior-Bürstenköpfe
Ulemper
keine
Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6044/33 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6044/33 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
LadySL
19/09/2022
Deutschland
Del af kampagnen
Super annehmen und leicht im Mund
Kein zu großer Bürstenkopf, so dass auch die hinteren Backenzähne problemlos erreicht werden können Schönes Design, leichte Anwendung. Perfekte Transportbox. Die neuen Bürstenköpfe sind nicht so teuer, daher die Preis Leistungsverhältnis super
Fordele
Weiche Börsten
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6044/33 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6044/33 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Fjerner op til 7 gange mere plak i forhold til en manuel tandbørste