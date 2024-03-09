Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
NYHED Den næste generation af DiamondClean
Nu er komplet pleje 100 % i dine hænder
Udgået
HX9918/89
HX992B
HX9917/89
HX992S
HX9917/90
HX6481/60
HX680B
HX6800/87
HX962K
HX9631/17
HX962P
HX9631/18
HX962G
HX9636/19
HX642A
HX6483/52
HX680Q
HX6848/98
2-pak
Standardstørrelse
Klik på
Til følsomme tænder og følsomt tandkød
Det er klinisk dokumenteret, at tætsiddende børstehår af høj kvalitet fjerner mere plak end en manuel tandbørste
Philips Sonicare Sensitive-børstehovedet har ultrabløde børstehår, der giver en skånsom og effektiv tandbørstning. De kurvede børstehår passer samtidig til tændernes form og giver en ultrasensitiv tandbørstning. Fås også i et mindre, kompakt design til præcisionstandbørstning.
Dit Sensitive-børstehoved passer perfekt sammen med alle Philips Sonicare-håndtag, bortset fra PowerUp Battery og Essence. Klik det blot på og af for nem udskiftning og rengøring.
4.4
ud af 5
32
Anmeldelser
93%
anbefaler dette produkt
Enila
09/03/2024
Deutschland
Die besten Bürsten Köpfe bei empfindlichem Zahnfle
Die besten Zahnbürsten bei empfindlichen Zahnfleisch und frei liegenden Zahnhälsen durch zurück gehendes Zahnfleisch. Die Bürsten liegen durch die gleichmäßigen Borsten gut an und sind sehr weich. Ich würde sie immer weiter empfehlen. Wieso werden sie nicht mehr produziert?!!!
Fordele
Super bei empfindlichem Zahnfleisch
Ulemper
Keine
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Plumperqwatsch
02/05/2021
Deutschland
Bekræftet køber
Zahnfleischbluten verloren und kräftiger gemacht!
Hatte immer Probleme beim Zähneputzen bis ich auf diese Bürsten gekommen bin.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Coco84
15/01/2022
France
Adapté aux gencives fragiles
Pourquoi avoir abandonné le produit ? Quel est la brosse la plus souple en remplacement ?
Fordele
Très souple
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for S Sensitive HX6054/07 Têtes de brosse à dents standard
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for S Sensitive HX6054/07 Têtes de brosse à dents standard