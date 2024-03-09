ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

Go to promotion

NYHED Den næste generation af DiamondClean

Nu er komplet pleje 100 % i dine hænder

Udforsk nu

  • Ultrafølsom tandbørstning. Ultrablød komfort.
  • Ultrafølsom tandbørstning. Ultrablød komfort.
  • Ultrafølsom tandbørstning. Ultrablød komfort.
  • Ultrafølsom tandbørstning. Ultrablød komfort.
  • Ultrafølsom tandbørstning. Ultrablød komfort.
  • Ultrafølsom tandbørstning. Ultrablød komfort.

Udgået

Philips Sonicare S SensitiveSoniske standardtandbørstehoveder

HX6052/07

4.4
| (32) Anmeldelser | 93% anbefaler dette produkt
Ultrafølsom tandbørstning. Ultrablød komfort.
Philips Sonicare S Sensitive-tandbørstehovedet er perfekt til dem, der ønsker lindring til smerteligt følsomme tænder og tandkød. Du får en effektiv rensning, der skåner dit tandkød.
Se alle fordele
Kompatible produkter
DiamondClean Smart 9400

DiamondClean Smart 9400
Genopladelig tandbørste

HX9918/89

DiamondClean Smart 9400

DiamondClean Smart 9400
Genopladelig tandbørste

HX992B

HX9917/89

DiamondClean Smart 9400

DiamondClean Smart 9400
Genopladelig tandbørste

HX992S

HX9917/90

C3 Premium Plaque Control

C3 Premium Plaque Control
Soniske standardtandbørstehoveder

HX6481/60

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Sonisk elektrisk tandbørste

HX680B

HX6800/87

Series 7900 Advanced Whitening

Series 7900 Advanced Whitening
Sonisk elektrisk tandbørste med app

HX962K

HX9631/17

Series 7900 Advanced Whitening

Series 7900 Advanced Whitening
Sonisk elektrisk tandbørste med app

HX962P

HX9631/18

Series 7900 Advanced Whitening

Series 7900 Advanced Whitening
Sonisk elektrisk tandbørste med app

HX962G

HX9636/19

ProtectiveClean 4700

ProtectiveClean 4700
Sonisk elektrisk tandbørste

HX642A

HX6483/52

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Sonisk eltandbørste - prøveversion

HX680Q

HX6848/98

Den bedste tandbørstning til følsomme tænder og tandkød

Ultrafølsom tandbørstning. Ultrablød komfort.

  • 2-pak

  • Standardstørrelse

  • Klik på

  • Til følsomme tænder og følsomt tandkød

Fjerner mere plak end en manuel tandbørste

Fjerner mere plak end en manuel tandbørste

Det er klinisk dokumenteret, at tætsiddende børstehår af høj kvalitet fjerner mere plak end en manuel tandbørste

Det innovative børstehårsdesign fjerner plak skånsomt

Det innovative børstehårsdesign fjerner plak skånsomt

Philips Sonicare Sensitive-børstehovedet har ultrabløde børstehår, der giver en skånsom og effektiv tandbørstning. De kurvede børstehår passer samtidig til tændernes form og giver en ultrasensitiv tandbørstning. Fås også i et mindre, kompakt design til præcisionstandbørstning.

Designet gør det nemt at klikke børstehovedet på plads

Designet gør det nemt at klikke børstehovedet på plads

Dit Sensitive-børstehoved passer perfekt sammen med alle Philips Sonicare-håndtag, bortset fra PowerUp Battery og Essence. Klik det blot på og af for nem udskiftning og rengøring.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.4

ud af 5

32

Anmeldelser

93%

anbefaler dette produkt

3

09/03/2024

Deutschland

Deutschland

Die besten Bürsten Köpfe bei empfindlichem Zahnfle

Die besten Zahnbürsten bei empfindlichen Zahnfleisch und frei liegenden Zahnhälsen durch zurück gehendes Zahnfleisch. Die Bürsten liegen durch die gleichmäßigen Borsten gut an und sind sehr weich. Ich würde sie immer weiter empfehlen. Wieso werden sie nicht mehr produziert?!!!

Fordele

Super bei empfindlichem Zahnfleisch

Ulemper

Keine

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

02/05/2021

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Zahnfleischbluten verloren und kräftiger gemacht!

Hatte immer Probleme beim Zähneputzen bis ich auf diese Bürsten gekommen bin.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

15/01/2022

France

France

Adapté aux gencives fragiles

Pourquoi avoir abandonné le produit ? Quel est la brosse la plus souple en remplacement ?

Fordele

Très souple

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for S Sensitive HX6054/07 Têtes de brosse à dents standard

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for S Sensitive HX6054/07 Têtes de brosse à dents standard

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.