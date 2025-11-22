ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

Go to promotion

NYHED Den næste generation af DiamondClean

Nu er komplet pleje 100 % i dine hænder

Udforsk nu

  • Komplet pleje til din mundhygiejne
  • Komplet pleje til din mundhygiejne
  • Komplet pleje til din mundhygiejne
  • Komplet pleje til din mundhygiejne
  • Komplet pleje til din mundhygiejne
  • Komplet pleje til din mundhygiejne
  • Komplet pleje til din mundhygiejne
  • Komplet pleje til din mundhygiejne
  • Komplet pleje til din mundhygiejne
  • Komplet pleje til din mundhygiejne
  • Komplet pleje til din mundhygiejne
  • Komplet pleje til din mundhygiejne
  • Komplet pleje til din mundhygiejne
  • Komplet pleje til din mundhygiejne
  • Komplet pleje til din mundhygiejne
  • Komplet pleje til din mundhygiejne
  • Komplet pleje til din mundhygiejne
  • Komplet pleje til din mundhygiejne
  • Komplet pleje til din mundhygiejne
  • Komplet pleje til din mundhygiejne
  • Komplet pleje til din mundhygiejne
  • Komplet pleje til din mundhygiejne

Philips Sonicare DiamondClean Smart 9400Genopladelig tandbørste

HX9917/89

HX992B

4.4
| (433) Anmeldelser | 87% anbefaler dette produkt

Starter i

Grå
Grå
Hvid
Hvid
Sort
Sort
Komplet pleje til din mundhygiejne
Få komplet pleje med Philips Sonicare DiamondClean Smart elektrisk tandbørste – op til 15x sundere tandkød** og hvidere tænder*. Den smarte, app-tilsluttede teknologi giver en personlig oplevelse, hver gang du børster.
Se alle fordele
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Det mest anbefalede mærke af soniske tandbørster blandt tandlæger verden over1

Fjerner skånsomt op til 20 gange mere plak*

Komplet pleje til din mundhygiejne

  • 20 gange mere fjernelse af plak*

  • Op til 15 gange sundere tandkød**

  • Visuel tryksensor

  • 4 indstillinger og 3 intensiteter

20 gange mere effektiv mod plak*, skånsom mod tandkødet

20 gange mere effektiv mod plak*, skånsom mod tandkødet

Alle renser forskelligt, så vi har designet dette børstehoved med flervinklede børstehår, der sørger for optimal fjernelse af plak, uanset hvilken teknik du bruger. Vores All-in-One A3-børstehoved giver den bedste rensning og fjerner op til 20 gange mere plak, 15 gange sundere tandkød på seks uger og op til 100 % bedre fjernelse af misfarvninger på mindre end to dage sammenlignet med en manuel tandbørste.

Sonicare Fluid Action

Sonicare Fluid Action

Philips Sonicare-tandbørster børster skånsomt, men effektivt og plejer dine tænder og dit tandkød med 62.000 børstebevægelser i minuttet. Sonicare Fluid Action hjælper børsterne med at børste ved at skyde væske dybt ind mellem tænderne og langs tandkødsranden.

Pas godt på dit tandkød med vores tryksensor

Pas godt på dit tandkød med vores tryksensor

Denne elektriske Sonicare-tandbørste har en lysring i bunden, der fortæller dig, om du trykker for hårdt. Du skal blot slække presset, når den lyser, for at beskytte dit tandkød.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Find reservedele eller tilbehør

Gå til reservedele og tilbehør

Dele og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.4

ud af 5

433

Anmeldelser

87%

anbefaler dette produkt

22/11/2025

Sverige

Sverige

Bekræftet køber

En jättebra produkt

Fungerar alldeles utmärkt! Kombinerar denna med min "äldre" Oral-B! Fick tips av en god vän att det gick utmärkt att kombinera dessa två produkter för ett utmärkt resultat! Är, än så länge, jättenöjd! Varför inte prova? När det gäller inköp, läs på och "snåla" inte med priset... Oftast får man vad man betalar för...

Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean Smart 9400 HX9917/89 Laddningsbar tandborste

Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean Smart 9400 HX9917/89 Laddningsbar tandborste

03/07/2025

Sverige

Sverige

Bekræftet køber

Toppen produkt

Det är den bästa eltandborste jag någonsin testat.Känner mej så mycket renare i munnen. Att man även kan välja mellan olika lägen, vad man vill uppnå. Att det finns ett resefodral så man kan ta med på resan är ju toppen. Bara ladda och borsta. Rekommenderar den absolut

Fordele

Laddbart fodral till resan

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Sonisk eltandborste med app

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Sonisk eltandborste med app

18/06/2025

Sverige

Sverige

En sjukt bra eltandborste!

Jag har använt Philips Sonicare DiamondClean Smart 9400 ett tag nu, och jag måste säga att det är en riktigt imponerande eltandborste. Den har inte bara en snygg design, utan också en rad smarta funktioner som verkligen förbättrar min tandborstningsrutin. Det jag gillar mest är möjligheten att koppla tandborsten till appen. Den ger mig direkt feedback på hur jag borstat mina tänder. Tex om jag missat något område eller om jag borstat för hårt. Tillsammans med detta så lyser även tandborstens nederdel ifall jag skulle borsta för hårt. Det är en funktion som verkligen hjälper mig att förbättra min teknik och få en mer effektiv rengöring. En annan sak jag uppskattar är att appen håller koll på borsthuvudet och visar hur många dagar jag har kvar innan det behöver bytas. Det är en liten men väldigt praktisk detalj som gör att jag slipper gissa när det är dags för ett nytt. Tandborsten har också flera olika program och styrkor, vilket gör att jag kan anpassa borstningen efter mina behov. Jag gillar särskilt programmen "White" och "Deep Clean", som ger en riktigt grundlig rengöring och en fräsch känsla efter varje användning. Utöver detta har den en lång batteritid, en stilren laddningsstation och ett smidigt resefodral med USB-laddning, vilket gör den perfekt att ta med på resor. Om du letar efter en premium-eltandborste som kombinerar smart teknologi med effektiv rengöring, kan jag varmt rekommendera denna!:)

Fordele

Väldigt modern med fördelar där jag kan se borstningen i appen, för att förbättra och få en bättre munhälsa.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Sonisk eltandborste med app

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Sonisk eltandborste med app

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en undersøgelse af mere end 2.600 tandspecialister (tandlæger og tandplejere) - udført i USA, Canada, Frankrig, Italien, Holland, Japan, Kina, Korea, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige og Tyskland i 2023–2024. 

  1. sammenlignet med en manuel tandbørste.

  2. efter 6 uger i forhold til en manuel tandbørste.

  3. på mindre end 2 dage i forhold til en manuel tandbørste.