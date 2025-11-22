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NYHED Den næste generation af DiamondClean
Nu er komplet pleje 100 % i dine hænder
HX9917/89
HX992B
20 gange mere fjernelse af plak*
Op til 15 gange sundere tandkød**
Visuel tryksensor
4 indstillinger og 3 intensiteter
Alle renser forskelligt, så vi har designet dette børstehoved med flervinklede børstehår, der sørger for optimal fjernelse af plak, uanset hvilken teknik du bruger. Vores All-in-One A3-børstehoved giver den bedste rensning og fjerner op til 20 gange mere plak, 15 gange sundere tandkød på seks uger og op til 100 % bedre fjernelse af misfarvninger på mindre end to dage sammenlignet med en manuel tandbørste.
Philips Sonicare-tandbørster børster skånsomt, men effektivt og plejer dine tænder og dit tandkød med 62.000 børstebevægelser i minuttet. Sonicare Fluid Action hjælper børsterne med at børste ved at skyde væske dybt ind mellem tænderne og langs tandkødsranden.
Denne elektriske Sonicare-tandbørste har en lysring i bunden, der fortæller dig, om du trykker for hårdt. Du skal blot slække presset, når den lyser, for at beskytte dit tandkød.
4.4
ud af 5
433
Anmeldelser
87%
anbefaler dette produkt
Anders_320d
22/11/2025
Sverige
Bekræftet køber
En jättebra produkt
Fungerar alldeles utmärkt! Kombinerar denna med min "äldre" Oral-B! Fick tips av en god vän att det gick utmärkt att kombinera dessa två produkter för ett utmärkt resultat! Är, än så länge, jättenöjd! Varför inte prova? När det gäller inköp, läs på och "snåla" inte med priset... Oftast får man vad man betalar för...
Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean Smart 9400 HX9917/89 Laddningsbar tandborste
Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean Smart 9400 HX9917/89 Laddningsbar tandborste
Hälsingestinta
03/07/2025
Sverige
Bekræftet køber
Toppen produkt
Det är den bästa eltandborste jag någonsin testat.Känner mej så mycket renare i munnen. Att man även kan välja mellan olika lägen, vad man vill uppnå. Att det finns ett resefodral så man kan ta med på resan är ju toppen. Bara ladda och borsta. Rekommenderar den absolut
Fordele
Laddbart fodral till resan
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Sonisk eltandborste med app
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Sonisk eltandborste med app
Pandis00
18/06/2025
Sverige
Del af kampagnen
En sjukt bra eltandborste!
Jag har använt Philips Sonicare DiamondClean Smart 9400 ett tag nu, och jag måste säga att det är en riktigt imponerande eltandborste. Den har inte bara en snygg design, utan också en rad smarta funktioner som verkligen förbättrar min tandborstningsrutin. Det jag gillar mest är möjligheten att koppla tandborsten till appen. Den ger mig direkt feedback på hur jag borstat mina tänder. Tex om jag missat något område eller om jag borstat för hårt. Tillsammans med detta så lyser även tandborstens nederdel ifall jag skulle borsta för hårt. Det är en funktion som verkligen hjälper mig att förbättra min teknik och få en mer effektiv rengöring. En annan sak jag uppskattar är att appen håller koll på borsthuvudet och visar hur många dagar jag har kvar innan det behöver bytas. Det är en liten men väldigt praktisk detalj som gör att jag slipper gissa när det är dags för ett nytt. Tandborsten har också flera olika program och styrkor, vilket gör att jag kan anpassa borstningen efter mina behov. Jag gillar särskilt programmen "White" och "Deep Clean", som ger en riktigt grundlig rengöring och en fräsch känsla efter varje användning. Utöver detta har den en lång batteritid, en stilren laddningsstation och ett smidigt resefodral med USB-laddning, vilket gör den perfekt att ta med på resor. Om du letar efter en premium-eltandborste som kombinerar smart teknologi med effektiv rengöring, kan jag varmt rekommendera denna!:)
Fordele
Väldigt modern med fördelar där jag kan se borstningen i appen, för att förbättra och få en bättre munhälsa.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Sonisk eltandborste med app
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Sonisk eltandborste med app
Baseret på en undersøgelse af mere end 2.600 tandspecialister (tandlæger og tandplejere) - udført i USA, Canada, Frankrig, Italien, Holland, Japan, Kina, Korea, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige og Tyskland i 2023–2024.
sammenlignet med en manuel tandbørste.
efter 6 uger i forhold til en manuel tandbørste.
på mindre end 2 dage i forhold til en manuel tandbørste.