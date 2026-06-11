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NYHED Den næste generation af DiamondClean
Nu er komplet pleje 100 % i dine hænder
HX710A
HX7108/04
HX711B
HX7119/02
HX710A
HX7108/01
HX710A
HX7108/02
HX710A
HX7108/03
HX710A
HX7109/01
HX711A
HX7110/01
HX711A
HX7110/02
HX711A
HX7119/01
HX6481/60
Op til 7 x mere fjernelse af plak
Op til 100% hvidere tænder
Medium blød børstehår
Kompatibel med alle Sonicare-håndtag undtagen Philips One og Kids
Tætsiddende børstehår af høj kvalitet fjerner op til 7 x mere plak end en manuel tandbørste.
DiamondCleans pude til fjernelse af pletter, der er lavet af tætsiddende diamantformede børstehår, fjerner pletter på overfladen fra mad og drikkevarer. Du vil opleve et hvidere smil, op til 100 %* på bare 7 dage.
Du opnår altid den bedst mulige rensning med vores BrushSync™-indstillingsparringsfunktion**. Philips Sonicare W2 Optimal White-børstehovedet synkroniseres med dit Philips Sonicare-tandbørstehåndtag med BrushSync™**, hvor der vælges den optimale børsteindstilling og det optimale intensitetsniveau for en uovertruffen blegning. Det eneste, du skal gøre, er at påbegynde børstningen.
4.6
ud af 5
380
Anmeldelser
97%
anbefaler dette produkt
Le47
11/06/2026
Danmark
Bekræftet køber
Børstehoveder
Det er rigtig gode. Jeg købte dem direkte hos Philips, da jeg ikke kunne finde dem i isenkrambutikkerne.
Denne anmeldelse blev foretaget for Optimal White HX6063/87 Pakke med 2+1 børstehoveder
Date of Use 2026-05-26
Denne anmeldelse blev foretaget for Optimal White HX6063/87 Pakke med 2+1 børstehoveder
Date of Use 2026-05-26
Jaacobsson
23/07/2025
Sverige
Del af kampagnen
Nytt borst huvud
Den var perfekt för mig som snusar, tänderna kändes rena och skonsam mot tandköttet, och perfekt att den varnade för olika saker
Fordele
Själva borsthuvudet varnar och indikerar när de är dags för olika saker
Ulemper
Inga
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Optimal White HX6062/87 2-pack borsthuvuden
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Optimal White HX6062/87 2-pack borsthuvuden
Mellsten
21/07/2025
Sverige
Del af kampagnen
Strålande resultat varje gång!
Jag har använt Optimal White’s borsthuvuden i några veckor nu och är otroligt nöjd med resultatet. Borsthuvudena är designade för att ge en skonsam men effektiv rengöring, och jag märkte faktiskt en skillnad redan efter några dagars användning – tänderna känns renare och ser märkbart vitare ut.
Fordele
Mjukt borsthuvud, smidig och känns skön vid borstning.
Ulemper
Inga
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Optimal White HX6062/87 2-pack borsthuvuden
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Optimal White HX6062/87 2-pack borsthuvuden
Fjerner op til 7 gange mere plak i forhold til en manuel tandbørste
BrushSync™-indstillingsparring er kun kompatibel med Philips Sonicare-tandbørstehåndtag med BrushSync™-funktion