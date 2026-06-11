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  • Op til 100 % hvidere tænder på blot én uge*

Philips Sonicare W2 Optimal White4x Soniske tandbørstehoveder - Hvid

HX6064/10

4.6
| (380) Anmeldelser | 97% anbefaler dette produkt

Starter i

Hvid
Hvid
Sort
Sort
Op til 100 % hvidere tænder på blot én uge*
W2 Optimal White-børstehovedet er perfekt til alle, der ønsker at rengøre tænderne endnu mere grundigt og fjerne pletter på tændernes overflade for at få et strålende hvidere smil. Dette børstehoved er også fantastisk til at holde tænderne hvide mellem professionelle tandbørsteblegningsbehandlinger
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Kompatible produkter
Series 5300

Series 5300
Genopladelig tandbørste

HX710A

HX7108/04

Series 5500

Series 5500
Genopladelig tandbørste

HX711B

HX7119/02

Series 5300

Series 5300
Genopladelig tandbørste

HX710A

HX7108/01

Series 5300

Series 5300
Genopladelig tandbørste

HX710A

HX7108/02

Sonicare

Sonicare
Genopladelig tandbørste

HX710A

HX7108/03

Series 5300

Series 5300
Genopladelig tandbørste

HX710A

HX7109/01

Series 5500

Series 5500
Genopladelig tandbørste

HX711A

HX7110/01

Series 5500

Series 5500
Genopladelig tandbørste

HX711A

HX7110/02

Series 5500

Series 5500
Genopladelig tandbørste

HX711A

HX7119/01

C3 Premium Plaque Control

C3 Premium Plaque Control
Soniske standardtandbørstehoveder

HX6481/60

Udskift hver 3. måned for optimale resultater

Op til 100 % hvidere tænder på blot én uge*

  • Op til 7 x mere fjernelse af plak

  • Op til 100% hvidere tænder

  • Medium blød børstehår

  • Kompatibel med alle Sonicare-håndtag undtagen Philips One og Kids

Fjerner op til 7 gange mere plak end en almindelig tandbørste

Fjerner op til 7 gange mere plak end en almindelig tandbørste

Tætsiddende børstehår af høj kvalitet fjerner op til 7 x mere plak end en manuel tandbørste.

Diamantformede børstehår giver dig 100 % hvidere tænder på 1 uge

Diamantformede børstehår giver dig 100 % hvidere tænder på 1 uge

DiamondCleans pude til fjernelse af pletter, der er lavet af tætsiddende diamantformede børstehår, fjerner pletter på overfladen fra mad og drikkevarer. Du vil opleve et hvidere smil, op til 100 %* på bare 7 dage.

Vælger automatisk den optimale tilstand for at sikre optimale resultater**

Vælger automatisk den optimale tilstand for at sikre optimale resultater**

Du opnår altid den bedst mulige rensning med vores BrushSync™-indstillingsparringsfunktion**. Philips Sonicare W2 Optimal White-børstehovedet synkroniseres med dit Philips Sonicare-tandbørstehåndtag med BrushSync™**, hvor der vælges den optimale børsteindstilling og det optimale intensitetsniveau for en uovertruffen blegning. Det eneste, du skal gøre, er at påbegynde børstningen.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.6

ud af 5

380

Anmeldelser

97%

anbefaler dette produkt

11/06/2026

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Børstehoveder

Det er rigtig gode. Jeg købte dem direkte hos Philips, da jeg ikke kunne finde dem i isenkrambutikkerne.

Denne anmeldelse blev foretaget for Optimal White HX6063/87 Pakke med 2+1 børstehoveder

Date of Use 2026-05-26

Denne anmeldelse blev foretaget for Optimal White HX6063/87 Pakke med 2+1 børstehoveder

Date of Use 2026-05-26

23/07/2025

Sverige

Sverige

Nytt borst huvud

Den var perfekt för mig som snusar, tänderna kändes rena och skonsam mot tandköttet, och perfekt att den varnade för olika saker

Fordele

Själva borsthuvudet varnar och indikerar när de är dags för olika saker

Ulemper

Inga

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Optimal White HX6062/87 2-pack borsthuvuden

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Optimal White HX6062/87 2-pack borsthuvuden

21/07/2025

Sverige

Sverige

Strålande resultat varje gång!

Jag har använt Optimal White’s borsthuvuden i några veckor nu och är otroligt nöjd med resultatet. Borsthuvudena är designade för att ge en skonsam men effektiv rengöring, och jag märkte faktiskt en skillnad redan efter några dagars användning – tänderna känns renare och ser märkbart vitare ut.

Fordele

Mjukt borsthuvud, smidig och känns skön vid borstning.

Ulemper

Inga

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Optimal White HX6062/87 2-pack borsthuvuden

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Optimal White HX6062/87 2-pack borsthuvuden

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Fjerner op til 7 gange mere plak i forhold til en manuel tandbørste

  2. BrushSync™-indstillingsparring er kun kompatibel med Philips Sonicare-tandbørstehåndtag med BrushSync™-funktion