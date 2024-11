Tilpas din rensning med 2 børsteindstillinger

Philips Sonicare 5500 giver dig mulighed for at vælge mellem 2 børsteindstillinger, så du kan passe bedst muligt på dine tænder og dit tandkød. Clean-tilstand fokuserer på fjernelse af plak for at opnå overlegen renseydelse, mens White-tilstand arbejder lidt hårdere for at fjerne overfladepletter for et hvidere smil.