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Philips Sonicare EasyClean Sonisk eltandbørste
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HX6511/02
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Brugervejledning
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Kan jeg udskifte batteriet i min Sonicare-tandbørste?
Hvorfor er der et mellemrum mellem mit børstehoved og håndtaget?
Hvordan oplader jeg min Sonicare-tandbørste?
Kan jeg bruge min Sonicare-oplader sammen med andre tandbørster?
Hvordan registrerer jeg min Sonicare-tandbørste?
Philips SonicareOpladeenhed
UV SanitizerUV-sanitizer
Philips SonicarePlastrejseetui
Min Sonicare-tandbørste vibrerer mindre kraftigt
Min Sonicare-tandbørste vibrerer ikke
Min Sonicare-tandbørste oplader ikke
Min Sonicare-tandbørste larmer
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