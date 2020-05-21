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NYHED Den næste generation af DiamondClean
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Udgået
1 indstilling
2 børstehoveder
Philips Sonicare er en blid elektrisk tandbørste til tandbøjler (børstehovederne slides hurtigere, når de bruges på tandbøjler), og den er også sikker til tandrekonstruktioner (fyldninger, kroner, lakeringer) og også tandkødslommer.
Den elektriske Philips Sonicare-tandbørstes unikke dynamiske virkemåde når nænsomt og effektivt ind imellem tænderne og langs tandkødet.
2-minutters-timer på denne Philips Sonicare-tandbørste sikrer den børstetid, som tandlægerne anbefaler
4.3
ud af 5
1094
Anmeldelser
88%
anbefaler dette produkt
Memo 34
21/05/2020
Danmark
Bekræftet køber
Jeg er virkelig glad for den
Jeg kan virkelig lide den, fordi den er nemt at børste tandkød og den gøre tander mere renere end almindelig tandbørste.
Fordele
oral b El
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EasyClean HX6511/22 Sonisk eltandbørste
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EasyClean HX6511/22 Sonisk eltandbørste
Torair
17/01/2018
Norge
Den beste elektriske børste jeg har brukt til dags dato!
Jeg har i flere år før jeg kjøpte denne børsten brukt en roterende elektrisk børste og vært veldig fornøyd med denne. Men etter at jeg så en test på TV2 hjelper deg, så ble jeg fristet til å prøve Philips sin børste. Og den er mye bedre syns jeg. Kjøpte en til guttungen også, og han er også veldig fornøyd med den. Vi liker mye bedre denne type elektrisk tannbørste enn den roterende typen!
Denne anmeldelse blev foretaget for EasyClean HX6511/04 Sonic elektrisk tannbørste
Denne anmeldelse blev foretaget for EasyClean HX6511/04 Sonic elektrisk tannbørste
Klevo
24/11/2019
Sverige
Bekræftet køber
Den bästa eltandborsten som jag har haft
Det är den absolut bästa eltandborste som jag har använt. Jämfört med konkurrenternas är allt mycket bättre med denna. Batteriet räcker länge innan man behöver ladda det.
Fordele
Mycket bra kvalitet
Ulemper
Inga
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EasyClean HX6512/02 För en friskare, renare känsla
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EasyClean HX6512/02 För en friskare, renare känsla
Baseret på en undersøgelse af mere end 2.600 tandspecialister (tandlæger og tandplejere) - udført i USA, Canada, Frankrig, Italien, Holland, Japan, Kina, Korea, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige og Tyskland i 2023–2024.
baseret på to perioder af to-minutters børstetid om dagen, i rensningstilstand
Fjerner op til 7 gange mere plak i forhold til en manuel tandbørste