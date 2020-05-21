ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

Go to promotion

NYHED Den næste generation af DiamondClean

Nu er komplet pleje 100 % i dine hænder

Udforsk nu

  • Bedre bekæmpelse af plak
  • Bedre bekæmpelse af plak
  • Bedre bekæmpelse af plak
  • Bedre bekæmpelse af plak
  • Bedre bekæmpelse af plak
  • Bedre bekæmpelse af plak
  • Bedre bekæmpelse af plak
  • Bedre bekæmpelse af plak

Udgået

Philips Sonicare EasyCleanSonisk eltandbørste

HX6512/02

4.3
| (1094) Anmeldelser | 88% anbefaler dette produkt
Bedre bekæmpelse af plak
Den unikke dynamiske børstning med den elektriske Philips Sonicare-tandbørste når nænsomt og effektivt ind imellem tænderne og langs tandkødet.
Se alle fordele
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Det mest anbefalede mærke af soniske tandbørster blandt tandlæger verden over1

Nemt at skifte fra en manuel tandbørste

Bedre bekæmpelse af plak

  • 1 indstilling

  • 2 børstehoveder

Klinisk bevist sikker og skånsom

Klinisk bevist sikker og skånsom

Philips Sonicare er en blid elektrisk tandbørste til tandbøjler (børstehovederne slides hurtigere, når de bruges på tandbøjler), og den er også sikker til tandrekonstruktioner (fyldninger, kroner, lakeringer) og også tandkødslommer.

Sonicare dynamisk børstning presser væske ind mellem tænderne

Sonicare dynamisk børstning presser væske ind mellem tænderne

Den elektriske Philips Sonicare-tandbørstes unikke dynamiske virkemåde når nænsomt og effektivt ind imellem tænderne og langs tandkødet.

2-minutters-timer hjælper dig med at børste i den anbefalede sted

2-minutters-timer hjælper dig med at børste i den anbefalede sted

2-minutters-timer på denne Philips Sonicare-tandbørste sikrer den børstetid, som tandlægerne anbefaler

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Find reservedele eller tilbehør

Gå til reservedele og tilbehør

Dele og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.3

ud af 5

1094

Anmeldelser

88%

anbefaler dette produkt

21/05/2020

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Jeg er virkelig glad for den

Jeg kan virkelig lide den, fordi den er nemt at børste tandkød og den gøre tander mere renere end almindelig tandbørste.

Fordele

oral b El

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EasyClean HX6511/22 Sonisk eltandbørste

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EasyClean HX6511/22 Sonisk eltandbørste

17/01/2018

Norge

Norge

Den beste elektriske børste jeg har brukt til dags dato!

Jeg har i flere år før jeg kjøpte denne børsten brukt en roterende elektrisk børste og vært veldig fornøyd med denne. Men etter at jeg så en test på TV2 hjelper deg, så ble jeg fristet til å prøve Philips sin børste. Og den er mye bedre syns jeg. Kjøpte en til guttungen også, og han er også veldig fornøyd med den. Vi liker mye bedre denne type elektrisk tannbørste enn den roterende typen!

Denne anmeldelse blev foretaget for EasyClean HX6511/04 Sonic elektrisk tannbørste

Denne anmeldelse blev foretaget for EasyClean HX6511/04 Sonic elektrisk tannbørste

24/11/2019

Sverige

Sverige

Bekræftet køber

Den bästa eltandborsten som jag har haft

Det är den absolut bästa eltandborste som jag har använt. Jämfört med konkurrenternas är allt mycket bättre med denna. Batteriet räcker länge innan man behöver ladda det.

Fordele

Mycket bra kvalitet

Ulemper

Inga

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EasyClean HX6512/02 För en friskare, renare känsla

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EasyClean HX6512/02 För en friskare, renare känsla

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en undersøgelse af mere end 2.600 tandspecialister (tandlæger og tandplejere) - udført i USA, Canada, Frankrig, Italien, Holland, Japan, Kina, Korea, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige og Tyskland i 2023–2024. 

  1. baseret på to perioder af to-minutters børstetid om dagen, i rensningstilstand

  2. Fjerner op til 7 gange mere plak i forhold til en manuel tandbørste