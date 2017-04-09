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  • Komplet tandkødspleje
  • Komplet tandkødspleje
  • Komplet tandkødspleje
  • Komplet tandkødspleje
  • Komplet tandkødspleje
  • Komplet tandkødspleje
  • Komplet tandkødspleje
  • Komplet tandkødspleje
  • Komplet tandkødspleje
  • Komplet tandkødspleje
  • Komplet tandkødspleje
  • Komplet tandkødspleje
  • Komplet tandkødspleje
  • Komplet tandkødspleje
  • Komplet tandkødspleje
  • Komplet tandkødspleje

Udgået

Philips Sonicare FlexCare+Sonisk eltandbørste

HX6921/02

3.6
| (14) Anmeldelser
Komplet tandkødspleje
Med kombinationen af patenteret sonisk teknologi og 5 børstefunktioner er FlexCare+ elektriske tandbørste den perfekte løsning til komplet tandkødspleje. Nu kan du få sundere tandkød efter bare 2 ugers brug.
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Tandbørste til blid tandbørstning af tænder og tandkød

Komplet tandkødspleje

  • 5 indstillinger

  • 1 børstehoved

Sonicare dynamisk børstning presser væske ind mellem tænderne

Sonicare dynamisk børstning presser væske ind mellem tænderne

Den elektriske Philips Sonicare-tandbørstes unikke dynamiske virkemåde når nænsomt og effektivt ind imellem tænderne og langs tandkødet.

Vinklet børstehoved, der når længere ind til de bageste tænder

Vinklet børstehoved, der når længere ind til de bageste tænder

Den unikt vinklede børstehovedhals på denne tandbørste gør det nemmere at nå de bageste tænder og fjerne plak på de steder, der er svære at nå.

Naturligt hvidere tænder med patenteret sonisk teknologi

Naturligt hvidere tænder med patenteret sonisk teknologi

Den dynamiske børstning med denne tandbørste og den bredere direkte kontakt med hver tand fjerner hverdagens misfarvninger, så tænderne holdes naturligt hvidere.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.6

ud af 5

14

Anmeldelser

2

09/04/2017

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Excellent

Love this Sonicare toothbrush. Teeth feel REALLY clean after use! Don't have to re-charge it very often either. Wish the replacement heads were a little cheaper though......

Denne anmeldelse blev foretaget for FlexCare+ HX6921/43 Sonic electric toothbrush

Denne anmeldelse blev foretaget for FlexCare+ HX6921/43 Sonic electric toothbrush

09/04/2017

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Excellent

Love this Sonicare toothbrush. Teeth feel REALLY clean after use! Don't have to re-charge it very often either. Wish the replacement heads were a little cheaper though......

Denne anmeldelse blev foretaget for FlexCare+ HX6921/43 Sonic electric toothbrush

Denne anmeldelse blev foretaget for FlexCare+ HX6921/43 Sonic electric toothbrush

23/06/2016

United Kingdom

United Kingdom

Fantastic and thorough!

I have crossed over from manual tooth brushing and I am so glad I did! This toothbrush has 5 features, all of which are useful and relevant. The head is very thorough, although I haven't tried to buy replacements yet. The toothbrush beeps after 2 minutes to tell you that you've brushed for long enough. Really I can't fault it! Well done Philips!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FlexCare+ HX6921/31 Sonic electric toothbrush

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FlexCare+ HX6921/31 Sonic electric toothbrush

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. E. coli, S. mutans og Herpes simplex

  2. baseret på to perioder af to-minutters børstetid om dagen, i rensningstilstand