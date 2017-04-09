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Udgået
HX6921/02
5 indstillinger
1 børstehoved
Den elektriske Philips Sonicare-tandbørstes unikke dynamiske virkemåde når nænsomt og effektivt ind imellem tænderne og langs tandkødet.
Den unikt vinklede børstehovedhals på denne tandbørste gør det nemmere at nå de bageste tænder og fjerne plak på de steder, der er svære at nå.
Den dynamiske børstning med denne tandbørste og den bredere direkte kontakt med hver tand fjerner hverdagens misfarvninger, så tænderne holdes naturligt hvidere.
3.6
ud af 5
14
Anmeldelser
Marble
09/04/2017
United Kingdom
Bekræftet køber
Excellent
Love this Sonicare toothbrush. Teeth feel REALLY clean after use! Don't have to re-charge it very often either. Wish the replacement heads were a little cheaper though......
Denne anmeldelse blev foretaget for FlexCare+ HX6921/43 Sonic electric toothbrush
Denne anmeldelse blev foretaget for FlexCare+ HX6921/43 Sonic electric toothbrush
Janet51
09/04/2017
United Kingdom
Bekræftet køber
Excellent
Love this Sonicare toothbrush. Teeth feel REALLY clean after use! Don't have to re-charge it very often either. Wish the replacement heads were a little cheaper though......
Denne anmeldelse blev foretaget for FlexCare+ HX6921/43 Sonic electric toothbrush
Denne anmeldelse blev foretaget for FlexCare+ HX6921/43 Sonic electric toothbrush
Lorna91
23/06/2016
United Kingdom
Fantastic and thorough!
I have crossed over from manual tooth brushing and I am so glad I did! This toothbrush has 5 features, all of which are useful and relevant. The head is very thorough, although I haven't tried to buy replacements yet. The toothbrush beeps after 2 minutes to tell you that you've brushed for long enough. Really I can't fault it! Well done Philips!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FlexCare+ HX6921/31 Sonic electric toothbrush
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FlexCare+ HX6921/31 Sonic electric toothbrush
E. coli, S. mutans og Herpes simplex
baseret på to perioder af to-minutters børstetid om dagen, i rensningstilstand