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NYHED Den næste generation af DiamondClean
Nu er komplet pleje 100 % i dine hænder
Udgået
3 indstillinger
2 børstehoveder
UV-rengøring af børstehoveder
Den elektriske Philips Sonicare-tandbørstes unikke dynamiske virkemåde når nænsomt og effektivt ind imellem tænderne og langs tandkødet.
Den elektriske Philips Sonicare-tandbørste giver optimal rengøring mellem tænderne og langs tandkødsranden for forbedret tandkødssundhed på bare to uger.
2-minutters-timer på denne Philips Sonicare-tandbørste sikrer den børstetid, som tandlægerne anbefaler
4.2
ud af 5
419
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produkt
Lovelyshan
06/12/2017
Sverige
Nice Design, convenient travel box
The product is really good and quite convenient for travel to be used. recommended!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FlexCare HX6932/10 Sonisk eltandborste
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FlexCare HX6932/10 Sonisk eltandborste
Giotto
08/12/2010
Sverige
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FlexCare HX6932/10 Sonisk eltandborste
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FlexCare HX6932/10 Sonisk eltandborste
JOHN123POP
09/09/2019
United Kingdom
EXCELLENT
I have used a Philips electric toothbrush for 2 or 3 years and just replaced with two new electric toothbrushes, highly recommended, I am REALLY PLEASED WITH MY PURCHACE.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FlexCare HX6932/10 Sonic electric toothbrush
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FlexCare HX6932/10 Sonic electric toothbrush
Baseret på en undersøgelse af mere end 2.600 tandspecialister (tandlæger og tandplejere) - udført i USA, Canada, Frankrig, Italien, Holland, Japan, Kina, Korea, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige og Tyskland i 2023–2024.
E. coli, S. mutans og Herpes simplex