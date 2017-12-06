ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

Go to promotion

NYHED Den næste generation af DiamondClean

Nu er komplet pleje 100 % i dine hænder

Udforsk nu

  • Avanceret rengøring
  • Avanceret rengøring
  • Avanceret rengøring
  • Avanceret rengøring
  • Avanceret rengøring
  • Avanceret rengøring
  • Avanceret rengøring
  • Avanceret rengøring
  • Avanceret rengøring
  • Avanceret rengøring

Udgået

Philips Sonicare FlexCareSonisk eltandbørste

HX6932/10

4.2
| (419) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produkt
Avanceret rengøring
Nyskabende teknologi, der leverer bedre resultater. Nu findes der en garanteret metode til forbedret mundhygiejne. Det er den nye elektriske Philips Sonicare FlexCare-tandbørste, som tilpasser sig dine mundhygiejniske behov.
Se alle fordele
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Det mest anbefalede mærke af soniske tandbørster blandt tandlæger verden over1

Tandbørste til blid tandbørstning af tænder og tandkød

Avanceret rengøring

  • 3 indstillinger

  • 2 børstehoveder

  • UV-rengøring af børstehoveder

Sonicare dynamisk børstning presser væske ind mellem tænderne

Sonicare dynamisk børstning presser væske ind mellem tænderne

Den elektriske Philips Sonicare-tandbørstes unikke dynamiske virkemåde når nænsomt og effektivt ind imellem tænderne og langs tandkødet.

Giver sundere tandkød på blot to uger

Giver sundere tandkød på blot to uger

Den elektriske Philips Sonicare-tandbørste giver optimal rengøring mellem tænderne og langs tandkødsranden for forbedret tandkødssundhed på bare to uger.

2-minutters-timer hjælper dig med at børste i den anbefalede sted

2-minutters-timer hjælper dig med at børste i den anbefalede sted

2-minutters-timer på denne Philips Sonicare-tandbørste sikrer den børstetid, som tandlægerne anbefaler

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Find reservedele eller tilbehør

Gå til reservedele og tilbehør

Dele og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.2

ud af 5

419

Anmeldelser

86%

anbefaler dette produkt

06/12/2017

Sverige

Sverige

Nice Design, convenient travel box

The product is really good and quite convenient for travel to be used. recommended!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FlexCare HX6932/10 Sonisk eltandborste

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FlexCare HX6932/10 Sonisk eltandborste

08/12/2010

Sverige

Sverige

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FlexCare HX6932/10 Sonisk eltandborste

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FlexCare HX6932/10 Sonisk eltandborste

09/09/2019

United Kingdom

United Kingdom

EXCELLENT

I have used a Philips electric toothbrush for 2 or 3 years and just replaced with two new electric toothbrushes, highly recommended, I am REALLY PLEASED WITH MY PURCHACE.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FlexCare HX6932/10 Sonic electric toothbrush

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FlexCare HX6932/10 Sonic electric toothbrush

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en undersøgelse af mere end 2.600 tandspecialister (tandlæger og tandplejere) - udført i USA, Canada, Frankrig, Italien, Holland, Japan, Kina, Korea, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige og Tyskland i 2023–2024. 

  1. E. coli, S. mutans og Herpes simplex