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Udgået

Philips Sonicare FlexCareGenopladelig sonisk tandbørste

HX6982/03

4.1

| (48) Anmeldelser

Avanceret rengøring

Nyskabende teknologi, der leverer bedre resultater. Nu findes der en garanteret metode til forbedret mundhygiejne. Det er den nye Philips Sonicare FlexCare, som tilpasser sig dine mundhygiejniske behov.

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Avanceret rengøring

Sonicare dynamisk børstning presser væske ind mellem tænderne

Sonicare dynamisk børstning presser væske ind mellem tænderne

Den elektriske Philips Sonicare-tandbørstes unikke dynamiske virkemåde når nænsomt og effektivt ind imellem tænderne og langs tandkødet.

Vinklet børstehoved, der når længere ind til de bageste tænder

Vinklet børstehoved, der når længere ind til de bageste tænder

Den unikt vinklede børstehovedhals på denne tandbørste gør det nemmere at nå de bageste tænder og fjerne plak på de steder, der er svære at nå.

Naturligt hvidere tænder med patenteret sonisk teknologi

Naturligt hvidere tænder med patenteret sonisk teknologi

Den dynamiske børstning med denne tandbørste og den bredere direkte kontakt med hver tand fjerner hverdagens misfarvninger, så tænderne holdes naturligt hvidere.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.1

ud af 5

48

Anmeldelser

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

A most useful product

One product not to be missed. It does a very good job and is certainly a lot better than your standard toothbrush. My dentist has no complaints either.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FlexCare HX6982 Sonic electric toothbrush

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FlexCare HX6982 Sonic electric toothbrush

26/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Does what it says on the tin

My dentist recommended this toothbrush and I really can't imagine using anything else now. I have to admit that I initially baulked at the price. It's expensive, but dentist bills are too (as my dentist reminded me) and I'm certain that the more you pay on the one the less you'll end up paying on the other. In fact, now I think about it, I'm confident this toothbrush has paid for itself. Personally, I find dental care a great big bore, but using the right tools minimizes the effort and maximizes the results. Best toothbrush I've ever owned.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FlexCare HX6982 Sonic electric toothbrush

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FlexCare HX6982 Sonic electric toothbrush

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Very easy to use and clean teeth

Best tooth brush I have used --teeth feel so clean and sparkly clean

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FlexCare HX6982 Sonic electric toothbrush

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FlexCare HX6982 Sonic electric toothbrush

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