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30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
Support
HX6982/03
Udgået
Eco-pas - English (US)
Brugervejledning
Kan jeg bruge min Sonicare-oplader sammen med andre tandbørster?
Hvordan registrerer jeg min Sonicare-tandbørste?
Hvilke børstetilstande har min Sonicare-tandbørste?
Hvordan oplader jeg min Sonicare-tandbørste?
I hvilke lande er Sonicare-appen tilgængelig?
Hvorfor er der et mellemrum mellem mit børstehoved og håndtaget?
Hvordan rengør jeg min Philips Sonicare-tandbørste?