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HX9192/01
I hvilke lande er Sonicare-appen tilgængelig?
Hvad betyder batteristatusindikatorerne på min Sonicare-tandbørste?
Kan jeg bruge Sonicare-tandbørsten uden appen?
Hvorfor kræver min Philips Sonicare-app tilladelser
Hvorfor er der et mellemrum mellem mit børstehoved og håndtaget?
Hvilket børstehoved passer til min Sonicare-tandbørste?
Kan jeg bruge min Sonicare-oplader sammen med andre tandbørster?
Hvilke børstetilstande har min Sonicare-tandbørste?
Kan jeg udskifte batteriet i min Sonicare-tandbørste?
Hvordan oplader jeg min Sonicare-tandbørste?
Hvordan registrerer jeg min Sonicare-tandbørste?
Hvordan skifter jeg intensitetsindstillinger på min Sonicare-tandbørste?
Hvordan rengør jeg min Philips Sonicare-tandbørste?
Hvordan tilknytter jeg min tandbørste til Sonicare-appen?
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