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Philips Sonicare FlexCare Platinum ConnectedSonisk eltandbørste med app

HX9192/01

4.4

| (77) Anmeldelser | 92% anbefaler dette produkt

Intelligent børstning. Enestående resultater.

FlexCare Platinum Connected tager gætteriet ud af mundhygiejnen. Sensorer sender børstningsdataene til Sonicare-appen via trådløs Bluetooth®-teknologi og giver dig personlig coaching og feedback til den mest komplette rensning.

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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Det mest anbefalede mærke af soniske tandbørster blandt tandlæger verden over1

Op til 10 gange bedre fjernelse af plak og sundere tandkød*

Intelligent børstning. Enestående resultater.

  • Personlig coaching

  • Smart-tandbørstningssensorer

  • 3 indstillinger, 3 intensiteter

  • 2 børstehoveder

Hold øje med og forbedr din dækning

Hold øje med og forbedr din dækning

FlexCare Platinum Connected's placeringssensor viser, hvor du børster for lidt, så du opnår en bedre dækning. Hvis der er områder, du hele tiden springer over, når du børster tænder, gør placeringssensoren opmærksom på det.

Advarer dig, hvis du trykker for hårdt med børsten

Advarer dig, hvis du trykker for hårdt med børsten

Du mærker muligvis ikke, hvis du trykker for hårdt med børsten, men det gør Flexcare Platinum Connected. Hvis du trykker for hårdt, får den intuitive tryksensor håndtaget til at pulsere forsigtigt, så du ved præcis, hvornår du skal trykke mindre hårdt. Undersøgelser har vist, at det lykkedes 7 ud af 10 personer med en aggressiv tandbørstning at mindske deres børstetryk takket være tryksensoren.

Lærer dig at mindske skrubningen

Lærer dig at mindske skrubningen

Med en eltandbørste lader du tandbørsten gøre arbejdet frem for at bruge en skrubbebevægelse. FlexCare Platinum Connected har en skrubbesensor, der hjælper dig med at mindske skrubningen, så du opnår en optimeret teknik og en mere skånsom rensning.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.4

ud af 5

77

Anmeldelser

92%

anbefaler dette produkt

05/10/2018

Norge

Norge

Utmerket tannbørste.

[Employee of philipsglobal] Utmerket tannbørste. fungere veldig bra, har kjøpte selv og beste som jeg har.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Eltannbørste med app

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Eltannbørste med app

29/11/2018

Sverige

Sverige

Riktigt bra tandborste!

Tandborsten gör att tänderna blir alldeles lena. Känslan direkt efter ett besök hos tandläkaren. Den har tre funktioner som gör att tandborsten vibrerar på tre olika sätt, White, Clean & Deep clean. Appen som ni kan ladda ner till din telefon som göra att ni kan följa din tandborstning. Vilket var en funktion som jag uppskattade och är ett bra hjälpmedel. Appen har en mängd olika funktioner. Den bästa funktionen är att ni kan följa vart man borstat tänderna och vart de behövs borstas mer. Ett bra resefodral med följer produkten, perfekt till resan.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Eltandborste med app

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Eltandborste med app

31/10/2018

Sverige

Sverige

Smart tandborste som får munnen ren

Har i samarbete med Buzzador fått prova denna tandborste. Jag har efter ett par veckors användande fått en renare känsla i munnen tack vare denna tandborste. Började med att ladda ner appen Philips Sonicare till mobilen, sen var det lätt att koppla ihop mobilen och tandborsten via bluetooth. I appen kan jag följa hur jag borstar och efter avslutat pass så får jag en rapport om något område behöver bättras på, då är det bara att starta borsten igen och följa anvisningarna. Appen talar även om ifall jag borstar för hårt eller för snabbt. Tandborsten är lättanvänd och har fått mig att bli mer noggrann. Man kan välja mellan 3 olika program: clean, white och deep clean, samt 3 olika hastigheter.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Eltandborste med app

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Eltandborste med app

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  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en undersøgelse af mere end 2.600 tandspecialister (tandlæger og tandplejere) - udført i USA, Canada, Frankrig, Italien, Holland, Japan, Kina, Korea, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige og Tyskland i 2023–2024. 

  1. Fjerner op til 7 gange mere plak i forhold til en manuel tandbørste