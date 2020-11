Advarer dig, hvis du trykker for hårdt med børsten

Du mærker muligvis ikke, hvis du trykker for hårdt med børsten, men det gør Flexcare Platinum Connected. Hvis du trykker for hårdt, får den intuitive tryksensor håndtaget til at pulsere forsigtigt, så du ved præcis, hvornår du skal trykke mindre hårdt. Undersøgelser har vist, at det lykkedes 7 ud af 10 personer med en aggressiv tandbørstning at mindske deres børstetryk takket være tryksensoren.