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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
13-i-1: ansigt, hoved og krop
Præcisionstrimmerkam
Selvslibende knive
BeardSense-teknologi
Den patenterede trimmerkam har 11 længdeindstillinger mellem 1-3 mm for en jævn trimning i lige præcis den længde, du gerne vil have.
Knive i rustfrit stål forbliver lige så skarpe som den første dag for langvarig ydeevne. Olie ikke påkrævet.
Trimmeren scanner skæggets tæthed 125 gange i sekundet og sørger for ekstra kraft, lige præcis når det er nødvendigt for at håndtere tæt, busket eller langt skæg.
4.4
ud af 5
1779
Anmeldelser
90%
anbefaler dette produkt
Muggeberg
26/06/2026
Danmark
Bekræftet køber
Virkelig godt køb !
Den er helt fantastisk , kan bruges til alt omkring klip . Opladning holder længe og utrolig driftsikker- man kan mærke det er kram .
Denne anmeldelse blev foretaget for All-in-One Trimmer MG7920/15 Series 7000
Date of Use 2026-04-05
Denne anmeldelse blev foretaget for All-in-One Trimmer MG7920/15 Series 7000
Date of Use 2026-04-05
Brutus1206
13/01/2026
Danmark
Bekræftet køber
Phillips 7000 all in one
Nem at bruge og giver et flot resultat. Ligger godt i hånden. Tænd og sluk knappen kunne måske sidde anderledes. Kommer til at slukke for maskinen. 😃
Fordele
nem at bruge
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000
Den skæggede
13/05/2025
Danmark
Bekræftet køber
Perfekt multi-trimmer med alle muligheder.
Fungerer bare perfekt! Rigtig god idé med at opdele de forskellige trimmerhoveder i den medfølgende beholder, men burde måske været lavet af et andet materiale end pap. Lav det gerne i genanvendt plast så holder det både bedre og længere 😁!
Denne anmeldelse blev foretaget for All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000
Denne anmeldelse blev foretaget for All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000
Baseret på 2-3 trimninger af ansigtshår om ugen, hvor hver session tager 11,5 minut i gennemsnit