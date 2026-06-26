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  • Et enkelt værktøj til ultimativ præcision
  • Et enkelt værktøj til ultimativ præcision
  • Et enkelt værktøj til ultimativ præcision
  • Et enkelt værktøj til ultimativ præcision
  • Et enkelt værktøj til ultimativ præcision
  • Et enkelt værktøj til ultimativ præcision
  • Et enkelt værktøj til ultimativ præcision
  • Et enkelt værktøj til ultimativ præcision

All-in-One TrimmerSeries 7000

MG7950/15

4.4
| (1779) Anmeldelser | 90% anbefaler dette produkt
Et enkelt værktøj til ultimativ præcision
Skab dit personlige look med denne alsidige trimmer, som omfatter 15 kvalitetsværktøjer til styling af ansigt, hoved og krop. Den præcise trimmerkam giver en ensartet trimning og lige præcis den længde, du vil have.
Se alle fordele

Til ansigt, hår og krop

Et enkelt værktøj til ultimativ præcision

  • 15-i-1: ansigt, hoved og krop

  • Præcisionstrimmerkam

  • Selvslibende knive

  • BeardSense-teknologi

Jævn trimning i en enkelt bevægelse

Jævn trimning i en enkelt bevægelse

Den patenterede trimmerkam har 11 længdeindstillinger mellem 1-3 mm for en jævn trimning i lige præcis den længde, du gerne vil have.

Langvarig ydeevne til præcise resultater

Langvarig ydeevne til præcise resultater

Knive i rustfrit stål forbliver lige så skarpe som den første dag for langvarig ydeevne. Olie ikke påkrævet.

En trimmer, der tilpasser sig dit skæg

Trimmeren scanner skæggets tæthed 125 gange i sekundet og sørger for ekstra kraft, lige præcis når det er nødvendigt for at håndtere tæt, busket eller langt skæg.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.4

ud af 5

1779

Anmeldelser

90%

anbefaler dette produkt

26/06/2026

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Virkelig godt køb !

Den er helt fantastisk , kan bruges til alt omkring klip . Opladning holder længe og utrolig driftsikker- man kan mærke det er kram .

Denne anmeldelse blev foretaget for All-in-One Trimmer MG7920/15 Series 7000

Date of Use 2026-04-05

Denne anmeldelse blev foretaget for All-in-One Trimmer MG7920/15 Series 7000

Date of Use 2026-04-05

13/01/2026

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Phillips 7000 all in one

Nem at bruge og giver et flot resultat. Ligger godt i hånden. Tænd og sluk knappen kunne måske sidde anderledes. Kommer til at slukke for maskinen. 😃

Fordele

nem at bruge

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000

13/05/2025

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Perfekt multi-trimmer med alle muligheder.

Fungerer bare perfekt! Rigtig god idé med at opdele de forskellige trimmerhoveder i den medfølgende beholder, men burde måske været lavet af et andet materiale end pap. Lav det gerne i genanvendt plast så holder det både bedre og længere 😁!

Denne anmeldelse blev foretaget for All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000

Denne anmeldelse blev foretaget for All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på 2-3 trimninger af ansigtshår om ugen, hvor hver session tager 11,5 minut i gennemsnit

  2. Sammenlignet med Philips alt-i-én trimmer uden skærenheden på 41 mm