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  • Trim, style, barber alle skæglængder
  • Trim, style, barber alle skæglængder
  • Trim, style, barber alle skæglængder
  • Trim, style, barber alle skæglængder
  • Trim, style, barber alle skæglængder
  • Trim, style, barber alle skæglængder
  • Trim, style, barber alle skæglængder
  • Trim, style, barber alle skæglængder
  • Trim, style, barber alle skæglængder
  • Trim, style, barber alle skæglængder
  • Trim, style, barber alle skæglængder
  • Trim, style, barber alle skæglængder
  • Trim, style, barber alle skæglængder
  • Trim, style, barber alle skæglængder
  • Trim, style, barber alle skæglængder
  • Trim, style, barber alle skæglængder
  • Trim, style, barber alle skæglængder
  • Trim, style, barber alle skæglængder
  • Trim, style, barber alle skæglængder
  • Trim, style, barber alle skæglængder

Udgået

OneBladeAnsigt

QP2724/20

4.3
| (4425) Anmeldelser | 90% anbefaler dette produkt
Trim, style, barber alle skæglængder
Philips OneBlade er en ny, revolutionerende hybrid styler, der kan trimme, barbere og skabe klare linjer og kanter i alle skæglængder. Du behøver ikke bruge flere trin og værktøjer. OneBlade klarer det hele.
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Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Verdens mest foretrukne brand inden for elektrisk personlig pleje1

Justerbar trimmer (1-5 mm)

Trim, style, barber alle skæglængder

  • Trim, style, barber

  • Original-skær

  • 5-i-1 justerbar kam

Enestående OneBlade-teknologi

Enestående OneBlade-teknologi

Philips OneBlade har en revolutionerende teknologi, som er designet til ansigtsstyling. Den kan barbere alle hårlængder. Dens dobbelte beskyttelsessystem – en glidebelægning kombineret med afrundede spidser – gør barberingen nemmere og behagelig. Dens barberingsteknologi består af et hurtigkørende skær (12.000 gange i minuttet), der gør den effektiv – selv på længere hår.

5-i-1 justerbar kam

5-i-1 justerbar kam

Unikt åbent kamdesign til effektiv trimning uden tilstopning og afbrydelse af din rutine - selv på langt og tykt hår.

Ret kanter til

Ret kanter til

Skab præcise kanter med det dobbeltsidede skær. Du kan barbere i alle retninger, så du opnår god synlighed og kan se hvert enkelt hår, du klipper. Tilret din stil på få sekunder!

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
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4.3

ud af 5

4425

Anmeldelser

90%

anbefaler dette produkt

19/12/2025

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Den er OK

Den er OK men jeg vil en ny på et tidspunkt og ikke i dag

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade QP2724/14 Ansigt

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade QP2724/14 Ansigt

10/10/2025

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Skærer skæg på bedste vis

Skærer skæg på bedste vis. Men jeg er usikker på, hvordan man ser, at det er tid til et nyt blad...

Fordele

Det virker godt

Ulemper

Svært at se, hvornår det er tid til at skifte.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade QP410/50 360-udskiftningsskær

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade QP410/50 360-udskiftningsskær

27/07/2025

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Meget stor anvendelighed

Tilgodeser mit behov, hvorfor jeg har anskaffet en til, dvs. jeg har nu 2 stk.

Fordele

Alle som har skæg kan få glæde af den

Ulemper

intet

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade 360 with connectivity QP4530/30R1 Renoveret Ansigt

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade 360 with connectivity QP4530/30R1 Renoveret Ansigt

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024. 

  1. I forhold til forgængeren QP210

  2. For at opnå den bedste barberingsoplevelse. Baseret på 2 komplette barberinger om ugen. De faktiske resultater kan variere.