Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
Trim, style, barber
Original-skær
5-i-1 justerbar kam
Philips OneBlade har en revolutionerende teknologi, som er designet til ansigtsstyling. Den kan barbere alle hårlængder. Dens dobbelte beskyttelsessystem – en glidebelægning kombineret med afrundede spidser – gør barberingen nemmere og behagelig. Dens barberingsteknologi består af et hurtigkørende skær (12.000 gange i minuttet), der gør den effektiv – selv på længere hår.
Unikt åbent kamdesign til effektiv trimning uden tilstopning og afbrydelse af din rutine - selv på langt og tykt hår.
Skab præcise kanter med det dobbeltsidede skær. Du kan barbere i alle retninger, så du opnår god synlighed og kan se hvert enkelt hår, du klipper. Tilret din stil på få sekunder!
4.3
ud af 5
4425
Anmeldelser
90%
anbefaler dette produkt
Mikkels
19/12/2025
Danmark
Bekræftet køber
Den er OK
Den er OK men jeg vil en ny på et tidspunkt og ikke i dag
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade QP2724/14 Ansigt
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade QP2724/14 Ansigt
Glimmerman
10/10/2025
Danmark
Bekræftet køber
Skærer skæg på bedste vis
Skærer skæg på bedste vis. Men jeg er usikker på, hvordan man ser, at det er tid til et nyt blad...
Fordele
Det virker godt
Ulemper
Svært at se, hvornår det er tid til at skifte.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade QP410/50 360-udskiftningsskær
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade QP410/50 360-udskiftningsskær
René C.
27/07/2025
Danmark
Bekræftet køber
Meget stor anvendelighed
Tilgodeser mit behov, hvorfor jeg har anskaffet en til, dvs. jeg har nu 2 stk.
Fordele
Alle som har skæg kan få glæde af den
Ulemper
intet
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade 360 with connectivity QP4530/30R1 Renoveret Ansigt
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade 360 with connectivity QP4530/30R1 Renoveret Ansigt
Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024.
I forhold til forgængeren QP210
For at opnå den bedste barberingsoplevelse. Baseret på 2 komplette barberinger om ugen. De faktiske resultater kan variere.