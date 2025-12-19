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  • Trim, kant og barber hår i alle længder
  • Trim, kant og barber hår i alle længder
  • Trim, kant og barber hår i alle længder
  • Trim, kant og barber hår i alle længder
  • Trim, kant og barber hår i alle længder
  • Trim, kant og barber hår i alle længder
  • Trim, kant og barber hår i alle længder
  • Trim, kant og barber hår i alle længder
  • Trim, kant og barber hår i alle længder
  • Trim, kant og barber hår i alle længder
  • Trim, kant og barber hår i alle længder
  • Trim, kant og barber hår i alle længder
  • Trim, kant og barber hår i alle længder
  • Trim, kant og barber hår i alle længder
  • Trim, kant og barber hår i alle længder
  • Trim, kant og barber hår i alle længder
  • Trim, kant og barber hår i alle længder
  • Trim, kant og barber hår i alle længder
  • Trim, kant og barber hår i alle længder

OneBlade360-udskiftningsskær

QP420/50

4.3
| (4425) Anmeldelser | 90% anbefaler dette produkt
Trim, kant og barber hår i alle længder
Den innovative 360 klinge kan bøjes i alle retninger for at tilpasse sig ansigtets kurver. Designet muliggør konstant hudkontakt og kontrol. Trim og barber nemt områder, der er svære at nå - med få strøg og fantastisk komfort.
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Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Verdens mest foretrukne brand inden for elektrisk personlig pleje1

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OneBlade

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QP2724/20R1

OneBlade 360

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Renoveret Ansigt

QP2734/20R1

OneBlade 360

OneBlade 360
Refurbished Face + Body

QP2834/20R1

Mere komfort, færre strøg (sammenlignet med forgængeren QP210)

Trim, kant og barber hår i alle længder

  • Trim, style og barber

  • 2 x 360-skær

  • Genanvendelig papirbaseret emballage**

  • Skæret holder i op til 4 måneder*

Enestående OneBlade-teknologi

Enestående OneBlade-teknologi

Philips OneBlade er en revolutionerende ny hybrid-styler, der kan trimme, barbere og skabe rene linjer og kanter i alle hårlængder. Det dobbelte beskyttelsessystem - glidebelægning kombineret med afrundede spidser - gør barberingen nem og komfortabel. Dens barberingsteknologi har et hurtigtkørende skær, som kan bruges i alle hårlængder.

Passer til alle OneBlade-håndtag

Passer til alle OneBlade-håndtag

Passer til alle OneBlade-produkter: OneBlade (QP25xx, QP26xx, QP27XX, QP28XX), OneBlade Pro (QP6504, QP653x, QP654x, QP665x).

Skær, der ikke slides let

Skær, der ikke slides let

Holdbart skær i rustfrit stål, der holder til op til 4 måneders brug*, så du bevarer den friske fornemmelse. Når udskubningsikonet vises på skæret, er skærets ydeevne muligvis ikke længere optimal. Det er tid til at overveje at udskifte skæret for at få den bedste barberingsoplevelse.

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Anmeldelser

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4.3

ud af 5

4425

Anmeldelser

90%

anbefaler dette produkt

19/12/2025

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Den er OK

Den er OK men jeg vil en ny på et tidspunkt og ikke i dag

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade QP2724/14 Ansigt

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade QP2724/14 Ansigt

10/10/2025

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Skærer skæg på bedste vis

Skærer skæg på bedste vis. Men jeg er usikker på, hvordan man ser, at det er tid til et nyt blad...

Fordele

Det virker godt

Ulemper

Svært at se, hvornår det er tid til at skifte.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade QP410/50 360-udskiftningsskær

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade QP410/50 360-udskiftningsskær

27/07/2025

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Meget stor anvendelighed

Tilgodeser mit behov, hvorfor jeg har anskaffet en til, dvs. jeg har nu 2 stk.

Fordele

Alle som har skæg kan få glæde af den

Ulemper

intet

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade 360 with connectivity QP4530/30R1 Renoveret Ansigt

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade 360 with connectivity QP4530/30R1 Renoveret Ansigt

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024. 

  1. For at opnå den bedste barberingsoplevelse. Baseret på 2 komplette barberinger om ugen. De faktiske resultater kan variere.

  2. Hvor der findes faciliteter