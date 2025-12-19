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  • Trim, style og barber hår i alle længder
  • Trim, style og barber hår i alle længder
  • Trim, style og barber hår i alle længder
  • Trim, style og barber hår i alle længder
  • Trim, style og barber hår i alle længder
  • Trim, style og barber hår i alle længder
  • Trim, style og barber hår i alle længder
  • Trim, style og barber hår i alle længder
  • Trim, style og barber hår i alle længder
  • Trim, style og barber hår i alle længder
  • Trim, style og barber hår i alle længder
  • Trim, style og barber hår i alle længder
  • Trim, style og barber hår i alle længder
  • Trim, style og barber hår i alle længder
  • Trim, style og barber hår i alle længder
  • Trim, style og barber hår i alle længder
  • Trim, style og barber hår i alle længder
  • Trim, style og barber hår i alle længder
  • Trim, style og barber hår i alle længder
  • Trim, style og barber hår i alle længder
  • Trim, style og barber hår i alle længder
  • Trim, style og barber hår i alle længder
  • Trim, style og barber hår i alle længder
  • Trim, style og barber hår i alle længder

OneBlade 360 with ConnectivityAnsigt + krop

QP4631/65

4.3
| (4425) Anmeldelser | 90% anbefaler dette produkt
Trim, style og barber hår i alle længder
Den nye OneBlade 360 trimmer, skærer og barberer alle hårlængder nemmere. Barber og trim nemt selv de mest vanskeligt tilgængelige områder med færre* strøg. Glem alt om flere trin og værktøjer. OneBlade gør det hele.
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Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Verdens mest foretrukne brand inden for elektrisk personlig pleje1

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Dette produkt

OneBlade 360 with Connectivity Ansigt + krop

OneBlade 360 with Connectivity
Ansigt + krop

392,00 kr

  • OneBlade

    OneBlade
    360-udskiftningsskær

    239,00 kr

392,00 kr.

392,00 kr.

Connected - optimer din rutine

Trim, style og barber hår i alle længder

  • Trim, style, barber

  • 360-skær

  • 5-i-1 justerbar kam

  • Personligt tilpasset og tilsluttet oplevelse

Enestående OneBlade-teknologi

Enestående OneBlade-teknologi

Philips OneBlade har en revolutionerende teknologi, som er designet til ansigtsstyling. Den kan barbere alle hårlængder. Dens dobbelte beskyttelsessystem – en glidebelægning kombineret med afrundede spidser. Dens barberingsteknologi består af et hurtigkørende skær (12.000 gange i minuttet), der gør den effektiv – selv på længere hår.

Innovative 360 skær

Innovative 360 skær

Innovativ 360-skær bevæger sig i alle retninger og tilpasser sig alle konturer i dit ansigt for at bevare konstant hudkontakt, samtidig med at det sikrer kontrol hele tiden. Nem trimning og barbering, selv de mest vanskeligt tilgængelige områder med færre strøg og større komfort (sammenlignet med forgængeren QP210).

5-i-1 justerbar kam

5-i-1 justerbar kam

Unikt åbent kamdesign til effektiv trimning uden tilstopning og afbrydelse af din rutine - selv på langt og tykt hår.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.3

ud af 5

4425

Anmeldelser

90%

anbefaler dette produkt

19/12/2025

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Den er OK

Den er OK men jeg vil en ny på et tidspunkt og ikke i dag

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade QP2724/14 Ansigt

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade QP2724/14 Ansigt

10/10/2025

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Skærer skæg på bedste vis

Skærer skæg på bedste vis. Men jeg er usikker på, hvordan man ser, at det er tid til et nyt blad...

Fordele

Det virker godt

Ulemper

Svært at se, hvornår det er tid til at skifte.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade QP410/50 360-udskiftningsskær

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade QP410/50 360-udskiftningsskær

27/07/2025

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Meget stor anvendelighed

Tilgodeser mit behov, hvorfor jeg har anskaffet en til, dvs. jeg har nu 2 stk.

Fordele

Alle som har skæg kan få glæde af den

Ulemper

intet

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade 360 with connectivity QP4530/30R1 Renoveret Ansigt

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade 360 with connectivity QP4530/30R1 Renoveret Ansigt

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024. 

  1. I forhold til forgængeren QP210

  2. For at opnå den bedste barberingsoplevelse. Baseret på 2 komplette barberinger om ugen. De faktiske resultater kan variere.