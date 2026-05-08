ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Hurtig og effektiv barbering
  • Hurtig og effektiv barbering
  • Hurtig og effektiv barbering
  • Hurtig og effektiv barbering
  • Hurtig og effektiv barbering
  • Hurtig og effektiv barbering
  • Hurtig og effektiv barbering
  • Hurtig og effektiv barbering
  • Hurtig og effektiv barbering
  • Hurtig og effektiv barbering
  • Hurtig og effektiv barbering
  • Hurtig og effektiv barbering
  • Hurtig og effektiv barbering
  • Hurtig og effektiv barbering
  • Hurtig og effektiv barbering
  • Hurtig og effektiv barbering

Shaver 1000 SeriesTør elektrisk shaver

S1141/00

4
| (1058) Anmeldelser
Hurtig og effektiv barbering
Philips Shaver i 1000-serien Elektrisk shaver giver en hurtig og effektiv barbering og god værdi for pengene. 27 selvslibende PowerCut-knive og fuld vaskbarhed gør shaveren nem at bruge og altid pålidelig.
Se alle fordele
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Verdens førende mærke inden for elektrisk barbering1

Tilføj tilbehør

Se alle

Dette produkt

Shaver 1000 Series Tør elektrisk shaver

Shaver 1000 Series
Tør elektrisk shaver

329,00 kr

  • Shaver series 3000

    Shaver series 3000
    Skær

    229,00 kr

329,00 kr.

329,00 kr.

Hurtig og effektiv barbering

  • Elektrisk shaver

  • PowerCut-skær

  • Fleksible 4D-hoveder

  • Åbnes med et enkelt tryk

PowerCut-kniv, der altid giver en glat barbering

PowerCut-kniv, der altid giver en glat barbering

27 selvslibende knive, der altid skærer hvert hår lige over hudniveau for et glat, jævnt resultat hver gang. Vores selvslibende knive forbliver som nye i 2 år.

Fleksible 4D-hoveder følger konturerne i dit ansigt for en behagelig barbering

Fleksible 4D-hoveder følger konturerne i dit ansigt for en behagelig barbering

Fleksible hoveder bevæger sig i fire retninger for at bevare kontakten med din hud og beskytte den mod rifter og sår.

Åbnes med et enkelt tryk for nem rengøring

Åbnes med et enkelt tryk for nem rengøring

Shaverhovedet vippes op og åbnes med et tryk på en knap, så det kan skylles under rindende vand.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Find reservedele eller tilbehør

Gå til reservedele og tilbehør

Dele og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.0

ud af 5

1058

Anmeldelser

08/05/2026

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Let at bruge og barberer tæt. Er meget lydløs. Var ikke særlig dyr.

Fordele

Barberer tæt

Ulemper

Ved ikke

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver 3000X Series X3051/00 Elektrisk shaver til våd og tør barbering

Date of Use 2026-05-08

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver 3000X Series X3051/00 Elektrisk shaver til våd og tør barbering

Date of Use 2026-05-08

24/10/2023

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Udmærket produkt

Godt mærke har altid brugt Philips Kan anbefales ok

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 1000 S1231/41 El-shaver til tør barbering, 1000-serien

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 1000 S1231/41 El-shaver til tør barbering, 1000-serien

10/08/2023

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

God og funktionel maskine.

Dejlig nem at håndtere Rigtig god barbering Super produkt

Fordele

Godt produkt

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 1000 S1231/41 El-shaver til tør barbering, 1000-serien

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 1000 S1231/41 El-shaver til tør barbering, 1000-serien

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024. 