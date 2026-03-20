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Shaver series 3000Skær

SH30/50

4
| (51) Anmeldelser
Gør din shaver som ny igen
I løbet af to år barberer skærene 9 millioner skægstubbe væk fra dit ansigt. Udskift skærene, og kom tilbage til 100 % ydeevne. Kompatibel med shavere i 3000- og 1000-serien
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S1141/00

Shaver 1000 Series

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S1142/00

Shaver 1000 Series

Shaver 1000 Series
Elektrisk shaver

S1142/02

Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Elektrisk shaver til våd og tør barbering

S3143/00

Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Elektrisk shaver til våd og tør barbering

S3143/02

Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Elektrisk shaver til våd og tør barbering

S3144/00

Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Elektrisk shaver til våd og tør barbering

S3145/00

Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Elektrisk shaver til våd og tør barbering

S3241/12

Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Elektrisk shaver til våd og tør barbering

S3242/12

Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Elektrisk shaver til våd og tør barbering

S3243/12

Skift skær hvert andet år for at opnå de bedste resultater

Gør din shaver som ny igen

  • ComfortCut-skær

  • Passer til S3000 (S3xxx)

  • Passer til S1000 (S1xxx)

  • Passer til Star Wars Shaver SW37xx

Udskiftningshoveder til 3000- og 1000-serien

Udskiftningshoveder til 3000- og 1000-serien

SH30-udskiftningshovederne (pakke med 3 stk.) er kompatible med 3000-shaverserien (S3xxx), 1000-serien (S1xxx) og Star Wars-shaveren SW3700.

Udskift dine skær i kun to trin

Udskift dine skær i kun to trin

De nyeste Philips-shavere har en indbygget udskiftningspåmindelse i form af et skærenhedssymbol. Symbolet lyser og viser, hvornår skærhovederne skal udskiftes.

Nemt at udskifte skærhoveder

Nemt at udskifte skærhoveder

1. Åbn shaveren ved at trykke på "slip"-knappen. 2. Fjern holderen ved at dreje låsen mod uret. 3. Tag de gamle skær ud, og sæt forsigtigt de nye i. Kontroller, at skærene sidder præcist i den korrekte position. 4. Udskift holderen, og fastgør den ved at dreje låsen med uret. 5. Når skærehovedet lukkes korrekt, vil du høre, at det klikker på plads.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

51

Anmeldelser

20/03/2026

Sverige

Sverige

Bekræftet køber

Det är en bra rakapparat. Det finns små fel som att det lock man fäller upp för att hålla skärbladen på plats lätt trillar av. När om man spolar den med vatten fär man vara försiktig så att det inte händer

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 SH30/50 Rakhuvuden

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 SH30/50 Rakhuvuden

24/10/2023

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Simply the best!

Gives a good close shave with minimum effort. Has the ability to get into all the awkward places. Highly recommended.

Fordele

Ease of use, close shave

Ulemper

None to date

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Philips Shaver Series 3000 SH30/50 Replacement electric shaver heads

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Philips Shaver Series 3000 SH30/50 Replacement electric shaver heads

06/04/2020

United Kingdom

United Kingdom

S3000 (S3xxx)

An excellent product . However, regretably to my dismay, I have recently moved house and have lost the power connector in the move!! NB the recessed connector pin dimensions are 6 mm by 1mm with a normal 13 amp mains cable plug .

Fordele

good

Ulemper

nil

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Philips Shaver Series 3000 SH30/50 Replacement electric shaver heads

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Philips Shaver Series 3000 SH30/50 Replacement electric shaver heads

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