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SH30/50
S1141/00
S1142/00
S1142/02
S3143/00
S3143/02
S3144/00
S3145/00
S3241/12
S3242/12
S3243/12
ComfortCut-skær
Passer til S3000 (S3xxx)
Passer til S1000 (S1xxx)
Passer til Star Wars Shaver SW37xx
SH30-udskiftningshovederne (pakke med 3 stk.) er kompatible med 3000-shaverserien (S3xxx), 1000-serien (S1xxx) og Star Wars-shaveren SW3700.
De nyeste Philips-shavere har en indbygget udskiftningspåmindelse i form af et skærenhedssymbol. Symbolet lyser og viser, hvornår skærhovederne skal udskiftes.
1. Åbn shaveren ved at trykke på "slip"-knappen. 2. Fjern holderen ved at dreje låsen mod uret. 3. Tag de gamle skær ud, og sæt forsigtigt de nye i. Kontroller, at skærene sidder præcist i den korrekte position. 4. Udskift holderen, og fastgør den ved at dreje låsen med uret. 5. Når skærehovedet lukkes korrekt, vil du høre, at det klikker på plads.
4.0
ud af 5
51
Anmeldelser
Per Norberg
20/03/2026
Sverige
Bekræftet køber
Det är en bra rakapparat. Det finns små fel som att det lock man fäller upp för att hålla skärbladen på plats lätt trillar av. När om man spolar den med vatten fär man vara försiktig så att det inte händer
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 SH30/50 Rakhuvuden
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 SH30/50 Rakhuvuden
Whizzbang
24/10/2023
United Kingdom
Bekræftet køber
Simply the best!
Gives a good close shave with minimum effort. Has the ability to get into all the awkward places. Highly recommended.
Fordele
Ease of use, close shave
Ulemper
None to date
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Philips Shaver Series 3000 SH30/50 Replacement electric shaver heads
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Philips Shaver Series 3000 SH30/50 Replacement electric shaver heads
Icelandzebra
06/04/2020
United Kingdom
S3000 (S3xxx)
An excellent product . However, regretably to my dismay, I have recently moved house and have lost the power connector in the move!! NB the recessed connector pin dimensions are 6 mm by 1mm with a normal 13 amp mains cable plug .
Fordele
good
Ulemper
nil
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Philips Shaver Series 3000 SH30/50 Replacement electric shaver heads
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Philips Shaver Series 3000 SH30/50 Replacement electric shaver heads