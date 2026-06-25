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Shaver 1000 Series Elektrisk shaver
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S1142/00
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Brugervejledning
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Hvad betyder symbolerne på min Philips-shaver?
Kan jeg udskifte batteriet i min Philips-shaver?
Hvilket skum eller hvilken gel kan jeg bruge med min Philips-shaver?
Kan jeg oplade min Philips-shaver efter hver barbering?
Hvordan opnår jeg de bedste resultater med min Philips-shaver?
Shaver series 3000Skær
Shaver series 1000Beslag
Shaver series 1000 & X3000Beskyttelseshætte
USB-kabel
Samleramme til skærhoveder
HQ87 USB-vægadapter
Min Philips-shaver oplader ikke
Min Philips-shaver lækker vand
Jeg oplever hudproblemer efter brug af min Philips-shaver
Min Philips-shaver laver en høj lyd
Min Philips-shaver fungerer ikke
Jeg kan ikke finde USB-adapteren/opladeren til mit Philips-produkt
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