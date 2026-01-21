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  • Behagelig, effektiv barbering, også på sensitiv hud
  • Behagelig, effektiv barbering, også på sensitiv hud
  • Behagelig, effektiv barbering, også på sensitiv hud
  • Behagelig, effektiv barbering, også på sensitiv hud
  • Behagelig, effektiv barbering, også på sensitiv hud
  • Behagelig, effektiv barbering, også på sensitiv hud
  • Behagelig, effektiv barbering, også på sensitiv hud
  • Behagelig, effektiv barbering, også på sensitiv hud
  • Behagelig, effektiv barbering, også på sensitiv hud
  • Behagelig, effektiv barbering, også på sensitiv hud
  • Behagelig, effektiv barbering, også på sensitiv hud
  • Behagelig, effektiv barbering, også på sensitiv hud
  • Behagelig, effektiv barbering, også på sensitiv hud
  • Behagelig, effektiv barbering, også på sensitiv hud
  • Behagelig, effektiv barbering, også på sensitiv hud
  • Behagelig, effektiv barbering, også på sensitiv hud
  • Behagelig, effektiv barbering, også på sensitiv hud
  • Behagelig, effektiv barbering, også på sensitiv hud

Shaver 3000 SeriesElektrisk shaver til våd og tør barbering

S3241/12

4.2
| (2047) Anmeldelser | 82% anbefaler dette produkt
Behagelig, effektiv barbering, også på sensitiv hud
Philips Shaver i 3000-serien Shaver til våd og tør barbering giver en behagelig og effektiv barbering, også på sensitiv hud. Vipbare og fleksible 5D-hoveder, 27 selvslibende PowerCut-knive og mulighed for våd og tør brug sikrer fremragende og pålidelige resulater hver gang.
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Shaver 3000 Series Elektrisk shaver til våd og tør barbering

Shaver 3000 Series
Elektrisk shaver til våd og tør barbering

639,00 kr

  • Shaver series 3000

    Shaver series 3000
    Skær

    229,00 kr

639,00 kr.

639,00 kr.

Med teknologi til hudbeskyttelse

Behagelig, effektiv barbering, også på sensitiv hud

  • Vipbare og fleksible 5D-hoveder

  • PowerCut-skær

  • Anti-korroderende barberingssystem

  • Våd- og tørbarbering

Vipbare og fleksible 5D-hoveder holder sig tæt gennem alle vinkler og kurver

Vipbare og fleksible 5D-hoveder holder sig tæt gennem alle vinkler og kurver

Med vipning og fleksibilitet i fem retninger følger hovedet hver eneste kurve i dit ansigt, så der barberes helt tæt på huden til en glat og behagelig barbering på selv sensitiv hud.

PowerCut-skær, der altid giver en glat barbering

PowerCut-skær, der altid giver en glat barbering

27 selvslibende knive, der altid skærer hvert hår lige over hudniveau for et glat, jævnt resultat hver gang. Vores selvslibende knive forbliver som nye i 2 år.

Våd og tør barbering ved håndvasken eller i brusebadet

Våd og tør barbering ved håndvasken eller i brusebadet

Vælg en traditionel tør barbering, eller kombiner dit foretrukne barberskum eller din favoritgel til en forfriskende våd barbering, selv i brusebadet.

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Anmeldelser

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4.2

ud af 5

2047

Anmeldelser

82%

anbefaler dette produkt

21/01/2026

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Produktet er fantastisk

fuld tilfredshed med shaveren, tæt barbering, og holder batteri kappasitet godt

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver 3000 Series S3243/12 Elektrisk shaver til våd og tør barbering

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver 3000 Series S3243/12 Elektrisk shaver til våd og tør barbering

02/04/2025

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Lever op til forventninger

svarer fuldt til forventningerne - og baterilevetiden er længere end forventet

Fordele

god til prisen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver 3000 Series S3243/12 Elektrisk shaver til våd og tør barbering

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver 3000 Series S3243/12 Elektrisk shaver til våd og tør barbering

23/08/2022

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Udemærket ^^

Var skeptisk med hensyn til tætheden i barberingen, men må tilstå at den lever fint op til Gillette standard... Positivt overrasket

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 S3134/51 El-shaver til våd/tør barbering, 3000-serien

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 S3134/51 El-shaver til våd/tør barbering, 3000-serien

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024. 