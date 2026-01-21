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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Vipbare og fleksible 5D-hoveder
PowerCut-skær
Anti-korroderende barberingssystem
Våd- og tørbarbering
Med vipning og fleksibilitet i fem retninger følger hovedet hver eneste kurve i dit ansigt, så der barberes helt tæt på huden til en glat og behagelig barbering på selv sensitiv hud.
27 selvslibende knive, der altid skærer hvert hår lige over hudniveau for et glat, jævnt resultat hver gang. Vores selvslibende knive forbliver som nye i 2 år.
Vælg en traditionel tør barbering, eller kombiner dit foretrukne barberskum eller din favoritgel til en forfriskende våd barbering, selv i brusebadet.
4.2
ud af 5
2047
Anmeldelser
82%
anbefaler dette produkt
ibber
21/01/2026
Danmark
Bekræftet køber
Produktet er fantastisk
fuld tilfredshed med shaveren, tæt barbering, og holder batteri kappasitet godt
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver 3000 Series S3243/12 Elektrisk shaver til våd og tør barbering
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver 3000 Series S3243/12 Elektrisk shaver til våd og tør barbering
Denergo
02/04/2025
Danmark
Bekræftet køber
Lever op til forventninger
svarer fuldt til forventningerne - og baterilevetiden er længere end forventet
Fordele
god til prisen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver 3000 Series S3243/12 Elektrisk shaver til våd og tør barbering
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver 3000 Series S3243/12 Elektrisk shaver til våd og tør barbering
Sirpepsi
23/08/2022
Danmark
Bekræftet køber
Udemærket ^^
Var skeptisk med hensyn til tætheden i barberingen, men må tilstå at den lever fint op til Gillette standard... Positivt overrasket
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 S3134/51 El-shaver til våd/tør barbering, 3000-serien
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 S3134/51 El-shaver til våd/tør barbering, 3000-serien
Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024.