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  • Tæt barbering, avanceret hudbeskyttelse
  • Tæt barbering, avanceret hudbeskyttelse
  • Tæt barbering, avanceret hudbeskyttelse
  • Tæt barbering, avanceret hudbeskyttelse
  • Tæt barbering, avanceret hudbeskyttelse
  • Tæt barbering, avanceret hudbeskyttelse
  • Tæt barbering, avanceret hudbeskyttelse
  • Tæt barbering, avanceret hudbeskyttelse
  • Tæt barbering, avanceret hudbeskyttelse
  • Tæt barbering, avanceret hudbeskyttelse
  • Tæt barbering, avanceret hudbeskyttelse
  • Tæt barbering, avanceret hudbeskyttelse
  • Tæt barbering, avanceret hudbeskyttelse
  • Tæt barbering, avanceret hudbeskyttelse
  • Tæt barbering, avanceret hudbeskyttelse
  • Tæt barbering, avanceret hudbeskyttelse
  • Tæt barbering, avanceret hudbeskyttelse
  • Tæt barbering, avanceret hudbeskyttelse

-30 % med SHAVE30

Shaver series 7000Elektrisk Wet & Dry-shaver

S7887/58

4.3
| (2959) Anmeldelser | 85% anbefaler dette produkt
Tæt barbering, avanceret hudbeskyttelse
Philips 7000-serien glider jævnt hen over huden, mens hvert hår klippes tæt – selv 3-dages skægstubbe. Shaveren er udstyret med avanceret SkinIQ-teknologi, så den registrerer, tilpasser sig og styrer den korrekte bevægelse for at opnå bedre hudbeskyttelse.
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Verdens førende mærke inden for elektrisk barbering1

med SkinIQ-teknologi

Tæt barbering, avanceret hudbeskyttelse

  • Nano SkinGlide-belægning

  • SteelPrecision-skær

  • Sensor til bevægelseskontrol

  • Fleksible 360-D-hoveder

  • 7 års motor- og batterilevetid

Reducerer friktion på huden for at minimere irritation

Der er en beskyttende belægning mellem skærene og din hud. Fremstillet af op til 250.000 micro-tech-perler pr. cm2, så glidning på huden forbedres med op til 30 %***, for at minimere irritation.

Kraftfuld ydeevne ved hvert strøg

Kraftfuld ydeevne ved hvert strøg

Med op til 90.000 skærehandlinger i minuttet barberer SteelPrecision-skærene tæt og fjerner flere hår pr. strøg*. De 45 højtydende skær er selvslibende og fremstillet i Europa.

Guider dig til en forbedret teknik med færre strøg

Guider dig til en forbedret teknik med færre strøg

Teknologi til bevægelsesregistrering registrerer, hvordan du barberer dig, og guider dig til en mere effektiv teknik. Efter blot tre barberinger opnåede de fleste mænd en bedre barberingsteknik med færre strøg***.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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4.3

ud af 5

2959

Anmeldelser

85%

anbefaler dette produkt

30/06/2026

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Den er bare super

Den er jeg faktisk super glad for. Har ellers snart i 30 år brugt barbermaskine med et skærehoved. Og havde længe tænkt på jeg skulle prøve en med 3 skærehoveder

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 S7882/55 Elektrisk Wet & Dry-shaver

Date of Use 2026-06-02

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 S7882/55 Elektrisk Wet & Dry-shaver

Date of Use 2026-06-02

12/08/2025

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Jeg opnår en tæt barbering. Mangler dog dansk app. Hvad er ukorrekt tid ved barbering?

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 S7887/55 Elektrisk Wet & Dry-shaver

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 S7887/55 Elektrisk Wet & Dry-shaver

08/04/2025

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Meget fornøyd med barbering. Blir glatt og fin. Anbefales på det sterkeste.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 S7882/55 Elektrisk Wet & Dry-shaver

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 S7882/55 Elektrisk Wet & Dry-shaver

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024. 

  1. sammenlignet med materiale uden belægning

  2. Testet i forhold til Philips Series 3000.

  3. Baseret på brugere af Philips Series S7000 og GroomTribe-appen i 2019

  4. sammenligning af rester fra barbering efter brug af rensevæske i forhold til vand i patronen